20 novos cursos gratuitos, de teleformación, en Oroso

O Concello de Oroso incorpora 20 cursos gratuítos de teleformación relacionados coas tecnoloxías da información e a comunicación

Oroso, 1 de novembro do 2016.- O Concello de Oroso vén de incorporar 20 novos cursos de teleformación de diferentes temáticas, todas eles gratuítos e relacionados coas tecnoloxías da información e a comunicación (TIC). Os cursos están dispoñibles a través da Aula CeMIT de Sigüeiro-Oroso. Terán unha duración de entre 4 e 10 horas e poderán realizarse en calquera momento, sen necesidade de que o Concello teña que facer unha convocatoria para celebralos.

A plataforma de teleformación orosán contará encontrar todo tipo de cursos e niveis. Así, aqueles que se inicien nisto das TICs poden optar por cursos para aprender a manexar a tableta, a cámara dixital, dispositivos electrónicos, o smartphone ou outros dispositivos electrónicos. Tamén haberá sesións para aprender cuestións de actualidade nas redes como o cloud computing, o comercio electrónico, a creación de blogs ou como manexarse na Administración Electrónica (factura electrónica, trámites económicos na Internet, xestión de documentación…).

Unha vez finalizado o curso, o alumno terá a opción de realizar un exame presencial na aula CeMIT de Sigüeiro-Oroso para poder acadar un diploma de realización do curso asinado dixitalmente. Ademais, dende a aula orosá adiantan que se realizarán xornadas presenciais relacionadas con algunha das temáticas dos cursos para axudar aos veciños e veciñas a superar o exame. Máis información e inscricións na Aula de Formación EducaOroso (rúa do Deporte 7, Sigüeiro), no 981 688 950 ou a través da web municipal.