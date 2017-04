Numax abre a aula “A cor das palabras” para a arxentina Milagros Mumenthaler

Compostela, 7 de abril do 2017 – Numax acolle a presentación da película la idea de un lago e presenta un aula formativa coa directora Milagros Mumenthaler.

La idea de un lago, o último filme de Milagros Mumenthaler, chegará a máis de 20 salas de todo o Estado da man de NUMAX Distribución. A directora arxentina ofrecerá presentación e coloquio das primeiras proxeccións do filme hoxe venres 7 de abril, e impartirá mañá sábado 8 unha aula dentro do ciclo «A cor das palabras», organizado polo Concello de Santiago de Compostela en colaboración co Cinema NUMAX.

Inspirado en Pozo de aire, libro autobiográfico de fotografías e poemas de Guadalupe Gaona, La idea de un lago preséntanos a Inés, unha moza que última a edición dun libro nos últimos días do seu embarazo. Este proceso faralle revivir os seus veráns de infancia ao pé do lago, emprendendo unha viaxe emocional habitada pola pantasma dun pai ausente, nun evocador exercicio de construción poética da memoria.

Venres 7 de abril, 17:30: Presentación e coloquio. Venres 7 de abril, 19:25: Presentación e coloquio. Sábado 8 de abril, 15:45: Presentación. Luns 10 de abril, 21:30: Presentación e coloquio. A cor das palabras. Encontros con cineastas

Ademais mañá sábado 8 de abril ás 11:30 Milagros Mumenthaler ofrecerá unha aula de cinema no ciclo A cor das palabras. Encontros con cineastas organizado polo Concello de Santiago de Compostela en colaboración co Cinema NUMAX. A aula leva por título Murmurios visíbeis, a entrada é de balde até completar aforo pero pódese reservar praza no correo acordaspalabras@santiagodecompostela.gal indicando nome completo e número de contacto.