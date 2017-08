Nuria Rábano, de Ames,  xogará o Europeo de fútbol sub 19 con España

Ames 4 de agosto do 2017 – A xogadora veciña de Ames Nuria Rábano foi convocada polo seleccionador nacional sub-19, Pedro López, para xogar o campionato de Europa de Fútbol.

Nuria Rábano xogou 11 anos no Milladoiro e actualmente milita no Deportivo. O pai Javier Rábano agradeceulle ao Concello de Ames e ao Milladoiro SD a posibilidade de adestrar entre o 26 de xuño e o 18 de xullo no campo municipal de fútbol do Milladoiro para poder chegar en boas condicións aos adestramentos coa selección española de fútbol.

A selección española feminina sub 19, na fase final, estrearase na xornada inaugural, o día 8 de agosto, ás 20:00 horas, en Belfast, ante a selección anfitrioa, Irlanda do Norte. Tres días despois, o día 11, ás 16:00 horas, en Portadown, enfrontarase ao combinado de Alemaña, e o día 14, ás 20:00 horas, en Lurgan, pechando a fase de grupos, medirase a Escocia.

A semana do 24 ao 28 de de xullo, Nuria Rábano estivo concentrada en Las Rozas, adestrado en sesión de mañá e tarde. Das 24 convocadas fíxose unha selección de 18 xogadoras, entre as que se atopa a xogadora amesá, que disputarán a fase final do europeo sub 19.

España está no grupo A coa selección anfitrioa, Irlanda do Norte, coa actual campiona de Europa nesta categoría, Alemaña, e coa selección de Escocia. No grupo B están as seleccións de Italia, Inglaterra, Francia e Holanda. A selección española competirá por ser unha das das catro mellores seleccións e clasificarse para as semifinais, xa que estas catro seleccións clasificaranse de xeito automático para disputar en 2018 o mundial sub 19 en Francia.