O Ateneo de Compostela solicita do concello que se reabra a cafetería do Auditorio

Compostela, 18 de xaneiro do 2017 – O Ateneo de Compostela ven de remitir unha carta a Martiño Noriega, na súa calidade de presidente do Consorcio de Santiago solicitando a reapertura da cafetería do Auditorio de Galicia.

Ao sr. Alcalde do Concello de Santiago e Presidente do Consorcio da cidade

Con data 20 de xaneiro do 2016, a Xunta Directiva do Ateneo de Santiago, recollendo o sentir dos seus asociados, boa parte dos cales concorren regularmente ás audicións que a Real Filharmonía de Galicia realiza no Auditorio, dentro da súa programación ordinaria, así como a outros eventos que alí se desenvolven, manifestábamos a necesidade da inmediata apertura da cafetería do devandito recinto despois de terse pechado, dende hai xa máis de dous anos, deixando aos usuarios e asistentes a ditas actividades sen servizo algún.

A día de hoxe, transcorrido case un ano dende aquela petición, temos que constatar que a cafetería do Auditorio de Galicia segue pechada, o cal nos parece que amosa un certo desinterese para pór en funcionamento un servizo imprescindible que dea resposta ás necesidades sentidas polos asistentes e visitantes ao devandito Centro cultural, por todo o cal, de novo, a Xunta Directiva do Ateneo de Santiago se dirixe a vostede para reclamar a súa atención para darlle una solución urxente á cobertura do servizo requirido.

En Compostela, a 12 de Xaneiro de 2.017