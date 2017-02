O BNG de A Estrada reclama o arranxo de pistas forestais

A Estrada, 1 de febreiro do 2017 (fonte BNG A Estrada) – O concelleiro do BNG, Xosé Magariños, instará no pleno ordinario que se celebrará mañá xoves 2 de febreiro en A Estrada a que o concello arranxe os camiños do monte de Paramá e Calvelo, na parroquia de Santo André de Vea.

Segundo explicou o concelleiro nacionalista de A Estrada “veciños e veciñas da parroquia puxéronse en contacto connosco para manifestar o seu malestar polo pésimo estado no que se atopan estes camiños, cheos de buratos por mor das escorrentas da auga da choiva que durante ante anos furaron todos os camiños”.

“No estado no que se atopan actualmente estes camiños”, afirmou Magariños, “é imposíbel que os veciños e veciñas poidan achegarse ás súas propiedades a facer labores de limpeza, a plantar ou cortar leña para as súas casas, xa que os camiños impiden que os vehículos, tanto persoais como tractores, poidan transitar por eles”.

“Pero non só os veciños e veciñas teñen problemas para utilizar os camiños do monte de Paramá e Calvelo” engadiu o concelleiro do BNG de A Estrada, “tamén os vehículos contraincendios teñen serios problemas para acercarse aos lumes se é o caso, o que fai imprescindíbel que os camiños estean en bo estado”. “De feito,” afirmou Magariños, “isto xa ocorreu hai dous anos cando ardeu unha parte dese monte e os vehículos contraincendios tiveron que perder tempo usando rutas alternativas para achegarse ao incendio no canto da ruta máis curta e rápida por estar en malas condicións mesmo para os vehículos contraincendios”.

O concelleiro nacionalista acusa ao concello de A estrada de falta de mantemento dos camiños dos montes. “Estamos seguros de que o caso dos camiños de Paramá e Calvelo en Santo André de Vea non é un caso illado”, afirmou, “o noso concello conta con centos de quilómetros de pistas forestais que tamén están en idénticas situación e insta ao goberno do PP a trazar un plan de mantemento periódico de todos estes camiños para que ao cabo de tres ou catro anos estean todos en perfectas condicións”.