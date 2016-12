O curso de cociña de Melide agasalla petiscos gatronómicos no Nadal

Melide, 24 de decembro do 2016.- Unha das actividades que ano a ano suma máis adeptos nas Escolas Deportivas e Culturais para adultos son os cursos de cociña do Concello de Melide.

Foron moitos os que despediron esta edición antes de que remate o ano non antes sen probar o mellor do aprendido durante estes meses no salón rexio da Casa consistorial de Melide. Pratos elaborados, doces e salgados foron os que reuniron ao redor da mesa aos participantes que pouco a pouco van ganando a experiencia necesaria para innovar gatronómicamente cun tipo de cociña barata pero moi orixinal.

O curso conta con 18 participantes que seguirán activos ata finais de xaneiro e que onte fixeron a súa particular festa de Nadal desfrutando de auténticos praceres, tanto doces como salgados para o padal. O curso alberga dende pratos que esixen certo nivel de preparación ou experiencia ata decoración de mesas con moi pouco esforzo tratando de rendibilizar o que cada un posúe como básico na súa casa. Dende o Concello de Melide apoian este tipo de iniciativas como unha maneira de socializar así como aproveitar o tempo de lecer en actividades de distintas temáticas.