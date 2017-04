A  Agrupación Cultural O Galo presenta o libro de poemas Na Casa da avoa de Marta Dacosta

Compostela, 25 de abril do 2017 – A AC. O Galo de Santiago de Compostela, organiza a presentación e un coloquio sobre o libro de poemas Na Casa da avoa, escrito por Marta Dacosta esta tarde na librería Chan da Pólvora, an rúa de San Pedro 74, as 20 h.

Na presentación e coloquio interveñen Marta Dacosta, autora do poemario, Francisco Castro, director da editorial Galaxia e narrador, Alicia Fernández, poeta, e un representante da AC. O Galo.

Marta Dacosta, naceu en Vigo i é profesora de ensino medio. Ten publicados os poemarios: Crear o mar en Compostela, premio de poesía “O Grelo” (1993), Pel de ameixa, premio González Garcés (1995), Setembro, premio “Martín Códax” (1998), En atalaia alerta, accésit do Esquío (1999), As Amantes de Hamlet, (2003), Cinsa (2009), Acuática alma (2011), Argola, premio O Figurante edicións (2013) e Dun lago escuro, premio Joham Carballeira (2013).

A súa poesía atópase recollida en diversas antoloxías, entre as que sinalamos: Veinte puntos de fuga, do Ministerio de Cultura de Venezuela, Compañeira tristeza, Centro de Estudos Galegos da Universidade de San Petersburgo, Poetes gallecs d’avui, Llibres del Segle ou en Galician poetyr, Metamorphoses 22, Massachussetts.

Ademais, publicou o libro de viaxes Baixo Miño 2009, os textos do proxecto Un mar de mulleres 2010 e estudos sobre a obra de X.L. Méndez Ferrín, Victoriano Taibo ou Manuel María.

Na casa da avoa, Marta Dacosta tece a súa reflexión poética con tres fíos: o da literatura, o da historia e o da vida. No seu tear encontramos mulleres míticas e mulleres reais, personaxes literarias e personaxes históricas, todas invisíbeis; unhas son anónimas, outras, malia teren nome e coñecérmolo, foron, consciente ou ¿inconscientemente? deformadas e asimiladas.

Mulleres todas que son as nosas avoas e que nos contruíron, que nos botaron a este mundo e até nos legaron silenciosamente a conciencia, o desexo e as forzas, para rebelarnos e para erguer e facer ouvir a nosa propia voz sen consentir que nola distorsionen.

Nestas páxinas, malia a algunas ser ou estar construidas pola imaxinación creadora, hai mulleres de carne e óso, e as avoas que nos foron parindo, xeración tras xeración.