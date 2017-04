A Agrupación Cultural O Galo organiza un coloquio co que presentan o libro Non des a esquecemento  de  Luis Bará

Compostela, 27 de abril do 2017 – A AC. O Galo de Santiago de Compostela, organiza unha palestra-coloquio sobre o libro Nos des a Esquecemento, escrito por Luis Bará.

A cita será esta tarde no Museo das Peregrinacións as sete e media de esta tarde.

Na presentación e coloquio intevirán Luis Bará, autor do estudo, Carme Vidal, xornalista, o cantautor e parlamentario Mini, que interpretará varias pezas musicais, e unha representante da Agrupación Cultural O Galo.

No trasncurso do acto proxectarase un audiovisual sobre a casuística da represión entre 1936-50 e da recuperación da memoria histórica.

Neste estudo Luis Bará, deputado no Parlamento galego, plasma parte da investigación que realizou sobre a represión no sur de Galiza entre 1936-50, incidindo especialmente na exercida contra as mulleres e analiza a problemática que aínda hoxe supón abordar, tan terríbel realidade.