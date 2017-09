Nova cuberta e calefacción para o polideportivo de Arca en O Pino

O Pino, 10 de setembro do 2017 – O Concello do Pino vai acometer importantes obras de mellora no polideportivo de Arca para eliminar as humidades e os problemas de frío, cambiando completamente a cuberta e colocando dúas caldeiras de biomasa para que o recinto deportivo poida ter calefacción.

As previsións apuntan a que dende mediados do vindeiro mes de outubro, os alumnos do CPI Camiño de Santiago poidan recibir clases de Educación Física e facer actividades extraescolares en mellores condicións.

As obras da cuberta do polideportivo de Arca serán sufragadas polo Concello que aporta 28.000 euros e a Secretaria Xeral para o Deporte, que achega outros 40.000, para substituír completamente o actual tellado de fibrocemento por un material que xa incorporar illante térmico e acústico. Deste xeito, segundo explica o alcalde, Manuel Taboada, eliminaranse as humidades e a condensación dentro do polideportivo, sobre todo nos meses de inverno.

Estas obras foron adxudicadas a empresa Construcións Taboada, que deberá telas rematadas a finais deste mes de setembro.

Por outra banda, e tamén grazas a un convenio do Concello coa Consellería de Industria, o Igape financiará a compra de dúas caldeiras de biomasa que permitirán a instalación dun sistema de calefacción no polideportivo. O Concello asumirá con fondos propios a instalación dos circuítos necesarios para a súa instalación.

Deste xeito, segundo Manuel Taboada, os alumnos do CPI Camiño de Santiago “xa poderán realizar as actividades deportivas, tanto escolares coma extraescolares en mellores condicións, practicamente dende o comezo do curso académico”. Tabaoda sinala que o concello “foi sensible ás peticións da comunidade educativa, que se viña queixando das condicións do polideportivo para facer ximnasia, sobre todo pola humidade e o frío. Con estas actuacións, a situación vai mudar radicalmente”, indica. O alcalde recorda que o mesmo sistema de calefacción (con caldeiras de biomasa), instalouse na casa de cultura, “dando un excelente resultado que a partir do 15 de outubro seguro que se vai ver tamén no polideportivo”.