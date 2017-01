O Psoe de O Pino advirte dun novo “catastrazo” no 2017

O Pino, 2 de xaneiro do 2017 (fonte Psoe O Pino) – Os Socialistas de O Pino, fai un mes, organizaban unha charla informativa sobre o “catastrazo” e contaban coa colaboración de Jacobo Feijoo (Responsable de Desenvolvemento Rural de Unións Agrarias), e José Antonio Diéguez (Presidente de Ventonoso).

O obxectivo principal da charla, segundo indicaba Óscar Vilar (S.X. da Agrupación, foi informar os veciños/as, do que está a supor a regularización dos valores catastrais, como tributa cada inmoble, cales son os tipos de gravame, etc…, é dicir, que todo propietario dispoña dunha información básica. Asegurándose así, que que toda a información da que dispón Catastro coincide coa realidade do seu inmoble.

Precisamente o pasado día 30, no penúltimo día do ano, o BOE publica un listado de concellos coruñeses que terán que procedera a regularizar os valores catastrais antes do 30 de novembro de 2017, entre os que se encontran varios concellos da área de Compostela como entre outros: O Pino, Touro, Arzúa, Rois, Trazo, Val do Dubra, e Santiso.

Dende a Agrupación Socialista de O Pino informan, “que procederán a realizar máis charlas informativas, co obxecto de evitar erros nas valoracións dos inmobles, e de cara a interposición de posible recursos”, apunta Óscar Vilar.