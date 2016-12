O Psoe de O Pino pregunta polo técnico en seguridade viaria

O Grupo Municipal do PSdeG- PSOE de O Pino, lémbralle, a Taboada, que o “verdín” non é unha cor fluorescente nin é unha sinal luminosa “tipo led”. Fonte: Psoe O Pino

O Pino, 21 de outubro do 2016 – Esta, é unha das preguntas que se fan os Socialistas de O Pino. En setembro do pasado ano, en sesión plenaria, o PSOE, solicitaba a construción de pasos de peóns elevados nas inmediacións do CPI Camiño de Santiago, para mellorar a seguridade dos escolares, e a dos peregrinos do Camiño Francés. O alcalde, explicaba que os técnicos municipais non consideraban dita proposta como “a máis axeitada”, seica, “resultaría incómoda para os usuarios da vía, veciños da zona, e provocarían un ruído molesto”.

Esta semana, o Concello, instalou, catro sinais verticais e tres liñas de banda redutoras de velocidade (bandas sonoras) en Santiso, parroquia de Castrofeito na vía que une dita parroquia coa de Budiño. Na zona, de instalación, o PSOE afirma; que non existen pasos de peóns, nin é unha zona comercial, non hai un gran núcleo de poboación só tres vivendas, é máis, os vehículos entran nunha vía de máis ancho, con beirarrúas a ambos lados e un marxe, da mesma, limita co monte.

Por todo ilo, pregúntanse; quen é o técnico? Cal é o criterio que utiliza? En este punto, as bandas, non resultan incómodas para os veciños/as? Non provocan ruído molesto?. “Non imos cuestionar, nós, si son, ou non, necesarias, carecemos de datos, o que nos parece excesivo e colocar tres liñas en apenas 50 metros”, apuntan.

Por outra banda, critican, que xa fai máis de catro anos que solicitaron incrementar a seguridade viaria nas inmediacións do colexio. A primeira vez no ano 2012, reiteraron a solicitude en setembro do 2015, onde, o Alcalde, se comprometera a instalar sinais luminosas tipo led, advertindo da presenza de escolares. “Pasou, máis de un ano, e o único sinal que existe é un sinal vello cheo de musgo, nin se ve o que indica. Pode, que teñamos que lembrarlle o técnico, é dicir, o Alcalde, que o –verdín-, non é unha cor fluorescente, nin é unha sinal luminosa tipo LED”, afirma os Socialistas de O Pino.