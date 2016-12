O Psoe de O Pino denuncia o incumprimento Riscos Laborais no Obradoiro de emprego

Grazas a unha denuncia, dun anónimo, comprobaron como os máximos responsables, do obradoiro de emprego de O Pino, permiten que os alumnos fagan as súas labores incumprindo a lei de riscos laborais Fonte: Psoe O Pino

O Pino, a 25 de outubro, do 2016. Os alumnos/as do obradoiro “Ulla-Tambre I”, especialidade repoboación forestal e tratamentos silvícolas, estes días, dentro do seu programa de formación, están a facer labores de poda en distintas zonas verdes do Concello de O Pino, comezando pola parroquia de Arca e seguindo, entre outras, pola de Ferreiros. Estes traballos, que realizan os alumnos/as, estanse a facer sen gardar as mínimas condicións de seguridade, e incumprindo a Lei de Prevención de Riscos Laborais.

Grazas a denuncia dun anónimo, os Socialistas de O Pino comprobaron -in situ- como os alumnos están subidos en andamios non homologados, sen ningún dispositivo de suxeición (tipo arnés), utilizan máquinas de corte onde a normativa obriga a levar posta roupa anticorte, non utilizan casco, etc…. Resumindo, “os seus formadores permiten todo este tipo de incumprimentos, cando o primeiro que se debe de ensinar a un alumno/a son as medidas de seguridade para así evitar accidentes” denuncian dende o PSOE de O Pino. cualifican os feitos de moi graves, “as administracións públicas teñen que dar exemplo no cumprimento das leis. E nós, como partido da oposición, e fiscalizador das accións do goberno, temos que velar pola seguridade dos alumnos/as do obradoiro”. Por todo ilo, están estudando as futuras accións, “non descartamos, unha vez constituído ó Parlamento, trasladar o asunto á Cámara Galega, xa, que dito obradoiro, está financiado pola Consellería de Economía, incluso pensamos en solicitar un pleno extraordinario no caso

de que os rexedores de O Pino e Touro non censen ó máximo responsable do obradoiro”. O obradoiro, “Tambre-Ulla I”, está promovido polos concellos de Touro e O Pino e financiado pola Consellería de Economía.