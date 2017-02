O Santiago Futsal no atopa premio ao esforzo ante o Aspil Vidal Ribera Navarra

Compostela, 12 de febreiro do 2017 – O Santiago Futsal visitou una das pistas máis complicadas da Primeira División; onde, como xa avisou Santi Valladares en rolda de prensa, a calor da inchada aos seus supón un gran aliciente para o equipo local. Un ambiente hostil para calquera rival que salta á pista tudelana.

Aos dous minutos Lucas rompeu o partido para os seus aproveitando un balón botado desde a esquina e que coou no fondo da portería visitante. Lonxe de vir abaixo, os de Santiago gozaron de varias ocasións en ataque para reducir distancias, vendo as súas opcións truncadas polo meta local Molina. Antonio lograría superar o muro local e facer o empate no minuto 9 da primeira parte.

Superado o ecuador da primeira parte, a igualdade do luminoso veríase reflectida tamén sobre o parqué, con dous conxuntos que buscaban as internadas en área contraria e que gozaban de ocasións para aumentar a renda. Molina salvaría primeiro, e Ferrán Plana sobre a liña de gol despois, a ocasión máis clara dos visitantes para facer o segundo. Con todo, non perdoaron os locais nun saque de falta que Rubi converteu no 2-1 para os tudelanos.

Cun Santiago Futsal que se cargou de faltas, chegando ás cinco acumulativas a falta de tres minutos para o descanso, os locais aproveitaron para aumentar a vantaxe antes do tempo de recreo e facer o 3-1 obra de J.Mínguez.

Xa na segunda parte, os santiagueses faríanse co total control do balón, pero os tiros santiagueses atopábanse unha e outra vez cun inmenso Molina, que só sería superado no minuto 32 por un certeiro saque de falta directo de Juanjo Catela. Co 3-2 os santiagueses rozaron o empate no disparo de Pablo Tallón, pero o meta tudelano salvaría aos seus por enésima vez na tarde de hoxe.

A falta de cinco minutos para a conclusión, apostarían polo porteiro-xogador os galegos que, en dúas xogadas desafortunadas, viron como Aspil Vidal Ribeira Navarra farían o 4-2 e o 5-2 para pechar o encontro.

O Santiago Futsal recibirá o martes a Ríos Renovables Zaragoza no encontro correspondente á 20ª xornada de Liga (20,45h Fontes do Sar).