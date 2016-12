Cae o Obradoiro ante o Bilbao Basket (77-83)

Compostela, 30 de decembro do 2016 (Íñigo Caínzos – Obradoiro CAB)- O Rio Natura Monbus Obradoiro morreu na beira. Na última actuación en casa do ano, o combinado santiagués caeu sometido ante a efectividade desde a longa distancia do Bilbao Basket.

Ata en quince ocasiones acertaron os Homes de Negro, por cinco dos galegos. Trinta puntos de diferenza nun partido que se decidiu por cinco. O cadro de Moncho Fernández remou contracorriente nun partido bronco e polémico, e quedou ás portas doutra remontada épica.

Os bilbaínos agarraron pronto as rendas do encontro cunha saída en tromba e unha circulación de balón magnífica, aguantaron a reacción dun Rio Natura Monbus que chegou a empatar (33-33) e souberon sentenciar nos compases finais do encontro. A pesar de todo, nunca sacou a bandeira de rendición a escuadra obradoirista, sostida nunha afección espléndida, inesgotable e enfadada con moitas das accións que aconteceron sobre o parquet.

Sete foron os homes de Bilbao que viron canastra desde máis aló do arco de 6,75. Algúns, como Mumbrú, Salgado ou Bamforth, son verdugos habituais nas súas visitas ao Fontes do Sar. O veterano capitán do barco bilbaíno non se engurrou en Compostela e fíxose imparable nos momentos nos que a defensa galega asfixiaba ao combinado vasco. Outros, como Tabu ou Todorovic sumáronse ao festival triplista negro.

Se resistiu o Rio Natura Monbus foi grazas á garra de homes como Yusta, valente ante a defensa bilbaína, ou Pustovyi, eufórico sobre todo durante o primeiro cuarto ou Bendzius, referente ofensivo dos obradoiristas no tramo final e o único capaz de acertar de tres en máis dunha ocasión.

A tormenta no arranque do Bilbao Basket ben puido deixar na lona ao Rio Natura Monbus Obradoiro nada máis comezar. Iluminacións polo potente Michael Eric, e lanzados por Mumbrú, o cadro vasco voou cimentado nunha defensa inexpugnable. Todorovic e Eric fixéronse xigantes taponando ao lituano Dulkys (2-15, min. 5). Pero entón emerxeu a figura de Artem Pustovyi.

O pivote ucraíno erixiuse na referencia obradoirista, imparable ante os homes altos de Durán, con once puntos consecutivos. Acertou coa zurda, cun gancho sutil tras pase de Dulkys, e esnaquizou o aro con tres mates, ben habilitado por Bendzius e Cárdenas. Ante a acusada baixa de Mickey McConnell, respondeu o base onubense, que repartiu catro asistencias nos seus dezaoito minutos en pista.

Pero cando mellor estaba o Rio Natura Monbus volveu acelerar o Bilbao Basket. Unha tónica que se repetiu ao longo de todo o encontro. Circulación rápida e extrapasses para o pivot ou o home aberto. Os homes de Carles Durán practicaron un moi bo baloncesto durante os corenta minutos (15-22).

Cos mellores minutos de Yusta e Whittington remontou o Rio Natura Monbus. O americano combateu arreo na pintura, ben acompañado polo gladiador Llovet. Pola súa banda, o beirado madrileño volveu malgastar enerxía e desenvoltura, esta vez con acerto, incluído un triplo á remanguillé mediado o segundo cuarto. Era o primeiro dos santiagueses e había motivos para celebralo.

Entrara en partido o Rio Natura Monbus, a afección estaba máis encima que nunca tras unha controvertida decisión, pero volveu reaccionar ao grande o combinado bilbaíno. Un 0-7 de parcial que danou a moral galega pouco antes do descanso. De nada serviu unha pegañenta defensa sobre Mumbrú, que cravou un novo triplo caéndose, á vez que Salgao dinamitaba o aro galego desde as esquinas. Contra a zona obradoirista, Durán atopou solucións por fóra (35-43).

De novo tocáballe remar ao contraxeito aos locais, que volveron á cancha tras o paso polos vestiarios dispostos a asinar o remonte. Pozas taponou a Tabu, Pustovyi volveu polos seus foros e Whittington saía vitorioso dos seus porfías na pintura.

O partido estaba no arame, co Rio Natura Monbus buscando como voltearlo e co Bilbao Basket coa firme intención de clausuralo. Máis preto do segundo que do primeiro pareceu a contenda tras un triplo de Bamforth que terminou de irritar á afección obradorista. Con Santi Yusta no chan despois de recibir unha cotenada de Michael Eric, o escolta estadounidense non tivo piedade. Unha vez converteu o triplo parouse o xogo para atender a Yusta, cun público encolerizado. Foron momentos delicados nos que os obradoiristas traballaron para non saírse do partido (54-63).

O comezo do último cuarto empeorou as expectativas dos galegos e terminou por desquiciar e desconcertar aos locais. Buva cargou contra Llovet forzando a técnica do catalán, pouco antes de instalarse na zona para desespero dunha afección que terminou por levar en voz alta a conta. Entre ánimos e berros de alento aos seus, os máis de cinco mil espectadores que despediron o ano en Sar tiraron de ironía.

Pero nos cinco minutos finais o Rio Natura Monbus Obradoiro volveu sacar a súa garra e orgullo e de novo aparecéronse pantasmas do pasado aos bilbaínos en Sar. Pozas acertou de tres e asisitó a Whittington para o alley oop, apertou en defensa e tirou dun combinado que nunca deixou de crer na remotada.

Preto estivo de lograla cando Bendzius taponou ao impoñente Mumbrú, pero non puido superar ao defensa na contra. Aínda tivo tempo o lituano para apuntarse o seu segundo triplo, cando xa non quedaba tempo e o Bilbao Basket sentenciaba desde a liña de persoal (77-83).

Morreu na beira o Rio Natura Monbus Obradoiro lastrado polos triplos dos vascos no último encontro do ano en Santiago. Aplaudiu e despediu cunha ovación a afección aos seus, cargándolles de moral para os dous próximos compromisos a domicilio: en Málaga contra o Unicaja (venres 30, 20:45) para poñer fin ao 2016 no Martín Carpena e no Palau Blaugrana (domingo 8, 12:30).