O Rio Natura Monbus Obradoiro cae ante o Valencia Basket e ten que seguir loitando pola permanencia

Compostela, 2 de maio do 2017 – O Rio Natura Monbus Obradoiro loitou con garra para gañar na Fonteta e facer historia pero esta vez non o conseguiu. Os de Moncho Fernández pelexaron cada acción ata os minutos finais para bater ao Valencia Basket na súa casa pero o seu acerto exterior freou todos os intentos dos galegos.

Foi un inicio de partido no que ningún dos dous equipos sentía cómodo e non conseguían converter os tiros nin as bandexas desde debaixo de canastra. Foi Santi Yusta quen inaugurou o marcador cun triplo tras varias xogadas erradas por ambas as partes. Pero o equipo taronja quixo marcar territorio e anotaron un parcial de 11-2 con Bojan Dubljevic liderando ao seu equipo. E a falta de 01:05 chegaba a sorpresa: Rosco Allen volvía á pista tras dous meses lesionado e, a pesar da súa achega desde o primeiro momento, os composteláns finalizaron o primeiro cuarto catro puntos por baixo (18-14).

Moncho Fernández tentou frear aos valencianos con diferentes tipos de defensas, pero os de Pedro Martínez responderon con tres triplos case consecutivos de Sato,

Van Rossom e Dubljevic que aumentaron a diferenza no electrónico ata os 14 puntos a falta de 3 minutos para o descanso. Pero o Rio Natura Monbus Obradoiro non entregaría o partido facilmente e, da man de Aleks Maric debaixo de canastra e cun triplo de Pepe Pozas, fóronse ao descanso con opcións (42-31).

Tras o paso polos vestiarios, o Valencia Basket quixo sentenciar o encontro canto antes e tentouno da man de Dubljevic. O base obradoirista McConnell anotaba dando vida ao seu equipo pero foi neste terceiro tempo onde a brecha no marcador abriuse tras un triplo de novo de Dubljevic, que poñía ao seu equipo 17 puntos por diante, a máxima diferenza do partido.

Pero o Rio Natura Monbus Obradoiro non terminara as súas forzas nin as súas ganas de pelexa e saltou ao campo no último cuarto a por todas. Os de Pedro Martínez tiveron que ver como un parcial de 3-11, con Llovet, Allen e Pustovyi como anotadores, facía que a vitoria laranxa perigase e os galegos achegáronse a tres puntos do seu rival a falta de 8 minutos (64-61). Pero de novo Dubljevic, que terminou con 26 puntos e 38 de valoración, tomou as rendas do equipo conseguindo que a vitoria finalmente quedase na Fonteta (85-74).

En cinco días o equipo reencontrarase coa súa afección en Sar para disputar a xornada 32 da liga Endesa, recibindo ao Real Betis Enerxía Plus o sábado 6 de maio, ás 20.00 horas. Para este encontro, que será Partido Solidario, o club colabora con Obra Social A Caixa cunha promoción na que cada afeccionado que realice a súa achega de leite en oficinas poderá retirar unha entrada a 9€ para Tribuna 2 (ata esgotar localidades). Os interesados poderán entregar calquera tipo de leite para poder beneficiarse da promoción e, aqueles que acheguen Leite Rio, patrocinador principal do equipo, entrarán no sorteo dunha camiseta asinada polo persoal.

Esta promoción só será válida en oficinas ata o venres 5 de maio, ás 20.00 horas.

FICHA TÉCNICA: