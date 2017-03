O Rio Natura Monbus Obradoiro dobrega ao Madrid (90-83)

Compostela, 20 de marzo do 2017 (Íñigo Caínzos – Obradoiro CAB) – O Rio Natura Monbus Obradoiro fixo saltar a banca cunha vitoria memorable fronte ao Real Madrid.

Noutro exercicio de supervivencia, os de Moncho Fernández, levados polo aire por unha afección soberbia, abrazouse á épica e bateu ao vixente campión de Liga e de Copa do Rey. Xogou moi ben durante toda a tarde o combinado santiagués, pero alcanzou a perfección nun terceiro cuarto para o recordo con sete triplos, levando a Sar ao delirio.

Era unha tarde para o goce. Chegaba a Santiago o Real Madrid mentres que o Rio Natura Monbus Obradoiro integraba durante a semana a Aleks Maric e David Barlow a contrarreloxo para facer fronte á praga de lesións que arrasa á escuadra da capital galega.

E vaia se gozou a afección. O seu equipo combateu de ti a ti contra o temible Madrid, resistiu ao arranque fulgurante dos de Laso e volteou a contenda nunha segunda parte magnífica, con moito acerto en ataque e sacrificio na retagarda. A sétima vitoria da tempada celebrárona ao grande os máis de cinco mil cincocentos espectadores que poboaron Sar, e tamén o persoal obradoirista, tan eufórica que volveu á cancha para saltar e vibrar cos seus.

Incitaba o arranque do partido para pensar nunha tarde longa, cos xogadores violetas especialmente inspirados. Aparentaban anotar sen esforzo, burlando cun movemento eléctrico do balón o traballo defensivo dos xogadores locais. Foi Luka Doncic o fío condutor dos dez mellores minutos do Real Madrid, con doce puntos, acertado de tres e agresivo á hora de atacar o aro. O base de moda do campión ligueiro lanzaba aos seus, con rendas que oscilaban entre os cinco e dez puntos.

Navegou durante o primeiro cuarto contracorrente o Rio Natura Monbus Obradoiro, aferrándose a dúas vigas, Pustovyi e Whittington para evitar o arrastre do caudal ofensivo madridista. O americano traballou na pintura e correu de dentro a fóra, castigando ao Madrid desde a esquina. Pola súa banda, Artem volveu asinar un arranque pletórico, imparable para Gustavo Ayón. O ucraíno probou sorte desde media distancia e tamén se colgou do aro. O defensor mexicano non soubo descifrar o incontido despregamento de recursos de Pustovyi (21-28).

Incrementou a súa dureza o Real Madrid e tratou de imitar a estratexia o Rio Natura Monbus. Na pintura saltaron faíscas co duelo de noves, Llovet e Reyes, encerellados en cada acción e en porfíalas polo rebote. O xogador catalán do Rio Natura Monbus Obradoiro foi capaz de anular a mellor virtude do veterano Reyes.

Custoulle anotar durante eses compases aos locais, que viron a luz cun triplo á desesperada de Pozas e de novo con Pustovyi baixo o aro. Defendíase como podía o Madrid que non atopaba solucións en ataque para descoser o armazón defensivo exposto por Moncho Fernández.

Non chegou a voltear o marcador o Rio Natura Monbus Obradoiro, pero quedou a un suspiro e coa afección crendo despois dunha preciosa acción para pechar a primeira metade. Un Mickey McConnell que de novo asinou un record, debuxou unha asistencia máxica para Pustovyi, que se colgou do aro sobre a bucina (37-38).

Capítulo aparte merécese o director de orquestra do Rio Natura Monbus Obradoiro. Igualou o record de Andrés Rodríguez, repartindo doce asistencias, aos que engadiu 17 puntos para chegar a 29 de valoración. Outra tarde redonda para Mickey McConnell.

O descanso coincidía co mellor momento do Rio Natura Monbus Obradoiro. E tras o tempo de asueto desatouse o vendaval. Dez minutos inesquecibles para o obradoirismo. Dez minutos nos que os locais practicaron un xogo sublime, sen erros, letal. Sete triplos consecutivos anotou o cadro santiagués. Sete aguijonazos a un Real Madrid desbordado. Sete balóns de osíxeno para o Rio Natura Monbus Obradoiro. Sete inxeccións de fe para unha afección que se fregaba os ollos e empezaba a borrar as letras i e m da palabra imposible.

Tres veces Dulkys, dúas Bendzius, unha McConnell e outra Whittington levaron o delirio ás bancadas de Sar. Tampouco renunciaba ao xogo interior o Rio Natura Monbus Obradoiro, con Shayne impecable en busca e captura de segundas oportunidades, mantendo aos galegos por diante a pesar dos intentos desesperados do Madrid por impedir a fuga. Randolph, Rudy e Ayón, o home máis destacado para os de Laso, mantiñan con vida aos madridistas (68-62).

Quedaban dez minutos para soñar, para gozar e para crer no Rio Natura Monbus Obradoiro, un equipo cunha fe inquebrantable, traballador e sacrificado para plantarlle cara ao coloso madrileño. Estaban dispostos a facer saltar a banca, a dar a badalada. E o Real Madrid acabou por asinar a rendición no Fontes do Sar.

Aínda tivo que remar o Rio Natura Monbus Obradoiro e aguantar un momento crítico, cando a menos de dous minutos para o final o equipo de Laso (79-80). O que noutras veladas traduciuse en nervios e dúbidas foi nesta ocasión un motivo máis para abrazarse á épica e desexar tombar ao Real Madrid.

Bendzius – McConnell McConnell – Bendzius. O americano e o lituano anotaron de todas as maneiras posibles, imparables para o Real Madrid. Defendía como un can de presa Dulkys, e sostiñan ao equipo na pintura Pustovyi e o soldado Llovet, eufórico despois das boas defensas obradoiristas que encarrilaron o triunfo.

A falta de 15 segundos, era cuestión de tempo que caese a vitoria. Boa parte da culpa tívoa a efectividade obradoirista desde a liña de persoal (21 de 23), un goteo constante de puntos que terminou por afogar ao Real Madrid.

Celebraron a rabiar xogadores e afeccionados a sétima vitoria da tempada ao termo do encontro. Tal é así que volveron saír os obradoiristas á cancha tras retirarse aos vestiarios. Botaba Pustovyi ao ritmo que marcaban Zona Norte e os Kilomberos, e abrazábanse aos afeccionados que saltaban á cancha os autores da xesta. Tamén os lesionados celebraron e gozaron cun triunfo para o recordo que tamén lles pertence.

Abrazouse á épica o Rio Natura Monbus e ao alento de Sar para someter ao campión de Liga e de Copa e conseguir a sétima vitoria da tempada. Unha bomba de moral antes do descanso da próxima xornada e da visita á cancha do Joventut. Pero agora é tempo para gozar. Porque o Rio Natura Monbus Obradoiro volveu facer e tombou ao campión na Caldeira de Sar.

Toca xornada de descanso para o equipo e viaxarán a Badalona na xornada 27. Non será ata o sábado 8 de abril, ás 20.00 horas, cando o equipo volverá xogar en Sar ante a súa afección para recibir ao Unicaja.

FICHA TÉCNICA:

Rio Natura Monbus Obradoiro 90: McConnell (17), Dulkys (9), Bendzius (21), Whittington (12), Pustovyi (14) – quinteto inicial – Llovet (8), Urtasun (2), Maric (0), Yusta (2), Barlow (-), Cárdenas (-) e Pozas (5).

Real Madrid Baloncesto 83: Doncic (17), Llull (17), Taylor (5), Randolph (9), Ayón (10) – quinteto inicial – Draper (2), Rudy Fernández (8), Maciulis (-), Reyes (0), Carroll (10), Hunter (5), Suárez (-).

Árbitros: Peruga, Aliaga e Pérez Niz.

Parciais: 21-28, 16-10, 31-24 e 22-21.

Incidencias: Partido correspondente á xornada 25 da liga Endesa, disputado no Multiusos Fontes do Sar, ante 5.760 espectadores.