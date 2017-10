O Monbus Obradoiro gaña con esforzo ó Divina Seguros Joventut (77-68)

Compostela, 9 de outubro do 2017 – Íñigo Caínzos – O Monbus Obradoiro xa conta con dúas vitorias na súa marcadora grazas ao esforzo posto na pista ante o Divina Seguros Joventut.

Os santiagueses dominaron o partido de punta a cabo, comezaron de forma sobresaliente e souberon manexar o colchón despois, sobrevivindo ás rabexadas dun Divina Seguros Joventut que non deu o seu brazo para torcer en ningún momento (77-68).

Os galegos saíron triunfais grazas a unha gran actuación coral, ben cimentada nos interiores, Artem Pustovyi e Nemanja Radovic e a un exterior que traballou arreo na pintura, Eimantas Bendzius. O pivote ucraíno foi o mellor do partido. Ao termo do primeiro cuarto xa levaba 16 de valoración e acabou en 27, con 17 puntos, sete rebotes e tres tapones. Cando Artem estivo máis apurado, a responsabilidade recaeu nos ombreiros de Radovic, imparable co seu xogo de pés, ben coa dereita e tamén coa esquerda, autor de 15 puntos e de nove rebotes para 21 de valoración. O terceiro en discordia, Bendzius, sacou partido do seu físico para facerse forte na pintura, con dez puntos e sete capturas nun expediente notable.

No combinado catalán tamén se fixeron valer as súas torres, especialmente Jerome Jordan, vital para os intereses dos de Ocampo desde o segundo cuarto, cando todas as accións catalás pasaban polas súas mans. O jamaicano converteuse no vértice do triángulo ofensivo da Penya, anotando e abrindo ás esquinas, acelerando a rápida circulación de balón dos homes de verde. Ademais, dous mozos, Dimitrijevic e Xabi López-Arostegui pasaron con boa nota o exame en Sar, con gran acerto en ataque.

O Monbus Obradoiro asinou un exercicio de supervivencia triunfal para apuntarse a segunda vitoria da tempada. Agora, os de Moncho Fernández poñen a mirada no horizonte, onde agarda o FC Barcelona Lassa no Palau Blaugrana o próximo doming, ás 19:00 horas.

FICHA TÉCNICA:

Monbus Obradoiro 77: Pozas (4), Thomas (9), Bendzius (10), Llovet (6), Pustovyi (17) , quinteto inicial , Sàbat (7), Simons (0), Radovic (15), Navarro (5), Pechacek (-), Corbacho (0) e Laksa (4).

Divina Seguros Joventut 68: Richard (1), Vidal (3), Kulvietis (2), Gielo (15), Jordan (16) , quinteto inicial , Dimitrijevic (9), Birgander (0), López-Arostegui (11), Nogués (-), Gudul (2) e Mavra (3).

Árbitros: Benjamín Jiménez, Juan de Deus Oyón e Alberto Sánchez Sixto.

Intervalos: 23-7, 19-29, 17-16 e 18-16.