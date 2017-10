O Monbus Obradoiro comeza a liga gañando ante o Tecnyconta Zaragoza

Compostela, 2 de outubro do 2017 – O Monbus Obradoiro comezou a liga 16/17 gañando con moito esforzo en Sar ante o Tecnyconta Zaragoza.

Os de Moncho Fernández, na súa posta de longo en Sar, traballaron arreo para superar ao combativo Tecnyconta Zaragoza, pero cantaron vitoria grazas a un último cuarto espléndido, con cinco minutos soberbios en defensa, deixando aos visitantes nun punto, e grazas ao acerto de Thomas, todo baixo a batuta de Pepe Pozas.

Matt Thomas encandeou á afección, ilusionada co cañonero americano, MVP da Copa Galicia e de novo referencia ofensiva e xogador máis destacado contra o Zaragoza (21 puntos e 25 de valoración). O novo escolta de 23 anos tardou pouco en entoarse e mantivo un elevado nivel de acerto durante os 29 minutos que estivo sobre o parquet. En cinco ocasiones probou fortuna de lonxe e en catro cantou canastra Sar. A súa actuación resultou especialmente importante no último cuarto, co Monbus Obradoiro tratando de remontar un partido que se foi complicando por minutos.

Nos momentos quentes, Thomas fixo honra ao seu alcume e non se derreteu, Iceman sumou sete puntos nos instantes cruciais da contenda.

A resistencia maña baseouse nun tirador letal como é Janis Blums (17 puntos), mortífero desde o triplo, con catro convertidos na súa marcadora. Pero tamén se valeron os de Xota Cuspinera da puntería de Gary Neal (16 puntos) e da bravura de Nikola Dragovic, ao cabo mellor xogador dos rojillos (16 puntos e 21 de valoración).

O Monbus Obradoiro inicia un novo curso gañando e con optimismo, antes dunha semana con dobre compromiso: o mércores visitará ao campión da pasada Liga Endesa, o Valencia Basket (21:00) e o vindeiro sábado volverá a Sar para recibir ao Divina Seguros Joventut (20:00).

FICHA TÉCNICA

Monbus Obradoiro 80: Sàbat (4), Thomas (21), Bendzius (8), Radovic (10), Pustovyi (15) quinteto inicial: Simons (2), Llovet (1), Navarro (15), Pechacek (2), Corbacho (3), Pozas (5) e Laksa (7). Tecnyconta Zaragoza 74: Belas (2), Blums (17), Barreiro (6), Dragovic (16), Varnado (4) quinteto inicial: Triguero (2), García (2), Neal (16), Mazalin (-), Michalak (0), De Jong (6) e Suárez (3).

Árbitros: Pérez Pizarro, García Ortiz e Pedro Munar. Eliminaron por faltas a Gary Neal, do Tecnyconta Zaragoza.

Parciais: 20-16, 19-22, 17-23, 24-13

Incidencias: Partido correspondente á primeira xornada da liga Endesa,

disputado no Fontes do Sar ante 4.716 espectadores.