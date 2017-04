O Rio Natura Monbus Obradoiro regresa de Badalona coa oitava vitoria

Compostela, 3 de abril do 2017 – O Rio Natura Monbus Obradoiro venceu na súa pista ao Divina Seguros Joventut por un punto (82-83) tras un partido marcado pola intensidade e igualdade ata os minutos finais.

Os composteláns saíron á pista cun obxectivo claro: xogar con cabeza e corazón. Isto é o que pedira o técnico compostelán na rolda de prensa previa de fronte ao partido. E así o fixeron.

Os de Moncho Fernández foron os encargados de inaugurar o marcador cunha bandexa de Shayne Whittington e, a partir de aí, o Rio Natura Monbus colleu carrerilla e distanciábase dos cataláns no electrónico, asinando un parcial de 10-22 grazas a unha perfecta actuación de Pustovyi, ao que Jordan non era capaz de defender debaixo do aro, e ao acerto de McConnell (15-22).

Os de Badalona viñan de asinar un parcial de 7-0 no final do primeiro cuarto e continuaron coa dinámica no inicio do segundo, con outro parcial de 10-0. A defensa e o acerto da Penya mellorara e conseguiron poñerse por diante dos galegos no marcador cun 27-22 no minuto 15 do partido. Tras un tempo morto pedido polo técnico compostelán, McConnell tirou do seu equipo anotando 8 puntos consecutivos para manter así a igualdade no marcador e irse ao descanso cun 32-38.

Tras o paso polos vestiarios, o Rio Natura Monbus Obradoiro inaugurou o marcador con McConnell de novo desde a liña de tres. Os de Diego Ocampo reaccionaban desde 6,75 con Smith e Bogdanovic, pero o equipo compostelán mantívose nas partido grazas ao acerto de Dulkys e finalizaron o cuarto cun 54-59 no marcador.

Quedaban por diante 10 intensos minutos e Abalde e Bogdanovic guiaron ao seu equipo para volver poñerse por diante no marcador a falta de 3 minutos (72-69), pero apareceu Whittington conseguindo anotar oito puntos consecutivos para remontar a situación e volver poñerse por encima a falta de 30 segundos (80-81). Non estaba o partido terminado e iso quixo demostrar Bogdanovic anotando desde debaixo de canastra (82-83). Unha perda de balón no saque de banda dos obradoiristas a falta de 4 segundos deulle a última posesión ao Joventut para poder gañar pero Bogdanovic terminou perdendo o balón, conseguindo así o Rio Natura Monbus Obradoiro a oitava vitoria da tempada e saíndo da zona de descenso da clasificación.

O equipo compostelán viaxa de volta a Santiago para comezar unha nova semana de traballo e preparar o choque do próximo sábado 8 de abril, ás 20.00 horas, cando recibirán ao Unicaja, finalista de Eurocup, en Sar.

FICHA TÉCNICA:

Divina Seguros Joventut 82: Sabat (8), Abalde (5), Vidal (4), Bogdanovic (16), Jordan (17) -equipo inicial-, Dimitrijevic (-), Smith (8), Gielo (2), Stutz (4), Ventura (18), e Nogués (-).

Rio Natura Monbus Obradoiro 83: McConnell (24), Dulkys (16), Bendzius (7), Whittington (17), Pustovyi (11) -equipo inicial-, Llovet (6), Maric (-), Pozas (-), Urtasun (2), Yusta (-), Barlow (-) e Cárdenas (-).

Parciais: 15-22, 17-16, 22-21 e 28-24.

Árbitros: Pizarro, Sergio Manuel e Sánchez Mohedas.

Incidencias: Partido correspondente á xornada 27 da liga Endesa disputado no Palacio Municipal de Deportes de Badalona ante 7.012 espectadores.