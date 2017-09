O Obradoiro comeza a pretempada gañando ao FC Porto

Compostela, 1 de setembro do 2017 – El Monbus Obradoiro impúxose ó FC Porto no primeiro partido da pretempada, disputado en Rianxo como xa é tradición.

Con só sete xogadores do primeiro persoal, o equipo obradoirista recibiu sobre a pista as primeiras ordes de Moncho Fernández. O Monbus Obradoiro saltou ao parqué con Sàbat, Thomas, Laksa, Radovic e Llovet, traballando duramente tanto en ataque como en defensa para tratar de incomodar ao seu rival. O FC Porto non llo puxo fácil ao conxunto obradoirista nun primeiro cuarto igualado (13-16).

Durante o segundo tempo, a igualdade mantívose, cunha alta intensidade en defensa por parte de ambos os equipos, superando o equipo luso en rebote ao compostelán. A pesar disto, alcanzouse o descanso cun 34-30 reflectido no electrónico tras un triplo case sobre a bucina de Matt Thomas, nun pavillón municipal de Rianxo coas bancadas a rebordar.

Os de Moncho López non llo ían a poñer fácil aos galegos. O encontro continuou igualado, pero os de Moncho Fernández reaccionaron cun parcial de 7-0.Neste cuarto o conxunto galego conseguiu a súa máxima vantaxe de 9 puntos pero enseguida responderon os lusos para terminar o terceiro cuarto 49-47.

O Monbus Obradoiro saltou ao parqué no último tempo con aínda máis esforzo e garra se cabe que nos anteriores cuartos, pelexando cada rebote e cada balón para tratar de pechar o partido. O FC Porto seguiu resistíndose para, finalmente, acertar no tiro exterior e interior, o que permitiu ao conxunto compostelán facerse coa primeira vitoria da pretempada.

Despois deste primeiro test, o equipo desprazarase este domingo a Vigo para disputar o II Memorial Quino Salvo enfrontándose ao FC Barcelona Lassa (pavillón As Travesas, 12:15 horas).

FICHA TÉCNICA

Monbus Obradoiro 68: Sàbat (-), Laksa (3), Thomas (16), Llovet (16), Radovic (22) –

quinteto inicial- Castro (-), Melini (-), Gómez (-), Kohs (2), Losada (-), Navarro (7) e

Pozas (2).

FC Porto 61: Gilber (10), Bessa (4), Sheehey (16), Hanley (13), Borovnjac (7) -quinteto

inicial- Queiroz (3), Pinto (-), Monteiro (1), Miranda (-), Gomes (-), Ventura (4) e Bastos (3).

Árbitros: Pérez Pérez, Cortés e Rial. Parciais: 13-16, 21-14, 15-17 e 19-14.