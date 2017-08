O Obradoiro inaugura a pretempada ante o FC Porto en Rianxo

Compostela, 24 de agosto do 2017 – O Concello de Rianxo acolleu a presentación oficial do primeiro partido amigable que disputará o Monbus Obradoiro, ante o FC Porto, o vindeiro mércores, 30 de agosto, ás 20:30 horas.

O alcalde de Rianxo, Adolfo Muíños, explicou que “o Monbus Obradoiro é un equipo que vai máis aló de Santiago de Compostela. En Rianxo ten moitos afeccionados, polo que non podiamos deixar pasar a oportunidade de telos aquí. O Obra renóvase moi ben cada tempada, pero sempre mantén ese espírito que o fai especial, coa magnífica afección que o acompaña. Por iso queremos ter algo de todo iso en Rianxo”.

O membro do Consello de Adminstración, Óscar Rodríguez, coincidiu co alcalde e destacou que “o Proxecto Obradoirista non se circunscribe a Santiago de Compostela, senón que queremos estar moi presentes en toda a provincia da Coruña, onde cada ano xogamos como mínimo un partido; e por extensión en toda Galicia”.

Óscar continuou detallando que “volvemos a Rianxo na nosa preparación para a tempada. É un concello que apoia moito o deporte e cre nel como elemento de benestar e promoción da localidade. Agradecerlles o seu interese e, sobre todo, a súa rapidez para albergar a organización deste partido. Xa xogamos partidos aquí en anteriores pretempadas e fannos sentir como na casa.Rianxo é un lugar de veraneo e descanso de moitos obradoiristas, que poderán acabar o mes de agosto vendo ao seu equipo en acción xusto antes de volver das vacacións”.

O conselleiro finalizou explicando que “será o noso primeiro partido da pretempada, por tanto, a primeira oportunidade de ver en acción ás novas fichaxes. O FC Porto é un rival que xoga en competición europea e que esta tempada foi subcampión da liga Portuguesa”.

As entradas teñen un custo de sete euros e están xa á venda no Servizo de Deportes (de luns a venres de 08:30 a 14:30 horas) e no Pavillón Municipal de Rianxo nos seguintes horarios:

-Xoves 24: de 10:00 a 14:00 e de 19:30 a 22:00.

-Venres 25: de 10:00 a 14:00 e de 19:30 a 22:00.

-Sábado 26: de 10:00 a 14:30 e de 16:00 a 20:00.

-Luns 28: de 10:00 a 14:00 e de 19:30 a 22:00.

-Martes 29: de 10:15 a 12:15 e de 19:30 a 22:00.