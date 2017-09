Rematan as obras no Auditorio de Galicia

Compostela, 19 de setembro do 2017 – O Consorcio de Santiago acaba de rematar as obras no Auditorio de Galicia para mellorar as condicións de uso e que tiveron un importe global de 271.125,14 euros.

As obras no Auditorio estiveron coordinadas polos arquitectos da Oficina Técnica do Consorcio Idoia Camiruaga e Ramón Fernández Hermida. Ambos profesionais salientan que “o edificio do Auditorio leva 27 anos de intenso uso. Debido a isto, amosa unha serie de problemas materiais. Algúns deles derivan, entre outros motivos, dos cambios nas normativas técnicas, en especial nas de seguridade de uso, que deixaron obsoletas as decisións de proxecto iniciais”.

As obras no Auditorio de Galicia centráronse na sala principal, a Ángel Brage, e, sobre todo, sobre no escenario coa intención de mellorar as condicións de seguridade do conxunto e adaptalas as esixencias da normativa actual, en particular no relativo á seguridade antilumes.

Nesta liña, melloráronse os sistemas de protección antilumes, reforzouse a iluminación de emerxencia e optimizáronse as saídas de emerxencia e a sinalización. A estrutura metálica da sala someteuse a un tratamento superficial antióxido e antilumes. E propuxéronse ademais novos percorridos seguros de emerxencia en caso de lume dende o volume do escenario e o patio de butacas; e, por outro lado, dende a cafetería, a cociña e a sala de exposicións. Ademais, revisouse e actualizouse o Plan de Seguridade e Evacuación existente.

Actuación nas galerías, afectadas pola humidade

Por outro lado, as galerías do edificio presentaban problemas de impermeabilidade, o que provocaba pequenas entradas de auga e o crecemento de mofos nalgúns puntos. Varios tramos sufrían condensación por falta de ventilación. E nalgúns casos as ferraxes de peche funcionaban mal, o que dificultaba a súa apertura e a renovación de aire.

Ademais, o falso teito de táboas de madeira estaba deformado e caído en moitas das súas partes; ao tempo que o forxado da cuberta atopábase moi alterado por riba do falso teito. Por estes motivos o corredor estaba pechado por medo á posible caída das táboas.