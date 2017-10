A piques de comezar as obras da estrada de Ordes a Portomouro

Ordes, 25 de outubro do 2017 – As obras na estrada provincial DP5903 de Ordes a Portomouro comezarán nas vindeiras semanas, tras asinarse onte o contrato coa empresa adxudicataria.

A Deputación da Coruña destina un total de 147.006,88 euros a este proxecto, co obxectivo de mellorar a capa de rodaxe do vial entre os puntos quilométricos 11+700 e 15+000, ao seu paso polo termo municipal de Trazo.

Os traballos consistirán no fresado e reparación das zonas danadas do firme actual, para posteriormente dotar ao vial dunha nova pavimentación de mestura bituminosa en quente de 5 centímetros de espesor que mellore a adherencia e a seguridade da circulación de vehículos no tramo indicado, de 3,2 quilómetros de lonxitude.

O tramo da estrada, unha das principais arterias de comunicación do municipio de Trazo con Ordes, Portomouro e Compostela, conta cun elevado volume de tráfico xa que discorre polo centro da localidade, dende a Casa do Concello, pasando por Viaño pequeno ata chegar a Agrodomestre. A actuación de mellora programada polo departamento de Vías e Obras do goberno provincial contribuirá a mellorar o estado do vial e a seguridade do tráfico.

Medio millón na mellora de estradas en Trazo

Precisamente, este foi un dos enclaves visitados polo presidente da Deputación, Valentín González Formoso, durante o encontro que mantivo o pasado mes de agosto co alcalde da localidade, José Dafonte, e os membros da corporación local, cos que supervisou tamén diversas obras de mellora da rede viaria provincial no municipio, como a travesía de Agrodomestre, na que se ampliou a plataforma e se construíu unha senda peonil por ambas marxes, nun punto onde se ubica o centro de saúde e diversos negocios e vivendas.

Nos últimos anos, a Deputación leva investido máis de medio millón de euros para conservar e mellorar a seguridade das estradas provinciais do concello de Trazo, aos que agora se suma este novo investimento.