Odaiko Percussion Group presenta o seu espectáculo “Invención” en Brión

Brión, 20 de outubro do 2017 – O centro social polivalente de Brión acollerá hoxe venres 20 de outubro, ás 19:00 horas, o espectáculo “Invención”, a cargo de Odaiko Percussion Group.

Trátase dun espectáculo didáctico no que se fai un repaso polos grandes inventos do ser humano ao longo da súa historia, polo que está especialmente recomendado para un público familiar. A entrada é totalmente libre e de balde.

Con esta actuación, o Concello de Brión abre o seu “Outono cultural”, logo do aprazamento do espectáculo “Vaioviravai” por causas alleas á organización. Un programa cultural que achegará dez actividades culturais e gratuítas a toda a cidadanía brionesa, grazas á colaboración da Rede Cultural da Deputación da Coruña e do programa Ler Conta Moito.