Ondas gravitacionais, clítoris e quidditch, hoxe na Nerd Nite

Compostela, 7 de febreiro do 2017 – A Nerd Nite de hoxe volve a mesturar ciencia e diversión cun novo encontro este martes 7 a partir das 21.30 horas na Nave de Vidán.

Nesta ocasión intervirán o profesor de Física Teórica da USC Javier Mas Sole coa charla ‘Ondas gravitacionais: o Universo no tímpano’; a psicóloga sanitaria, sexóloga e fundadora de ‘Con mucho gusto!’, Martina González Veiga, con ‘Clítoris 3D?, e a presidenta do equipo de quidditch Lumos Compostela, Raquel Martínez González, que botará luz sobre un deporte que se xoga “cunha vasoira entre as pernas”.