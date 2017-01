A oposición de Padrón, indignada coa a actitude do goberno ante a entrada en vigor da peonalización

Padrón, 15 de xaneiro do 2017 (fonte, grupos da oposición de Padrón) – “O PP non cumpriu nin un só dos acordos tomados coa oposición na aprobación conxunta da peonalización”. Este é o resumo que fan os principais partidos da oposición padronesa.

PGD, PSOE, Veciños e AxP explican a súa indignación ante a actitude tomada polo goberno municipal na posta en marcha da peonalización do casco histórico da vila, que ven de entrar en vigor..

A aprobación desta medida, acordada por unanimidade de todas as forzas políticas da corporación o 17 de outubro do pasado ano, foi posible polo compromiso do alcalde e o seu equipo a poñer en marcha as condicións solicitadas pola oposición, que supeditou o seu voto favorable a que estas se cumpriran. Pedían que se sinalizaran, iluminaran e acondicionaran debidamente as alternativas de aparcamento antes da posta en marcha da medida e que se publicitara a nova normativa dende a páxina web e as redes sociais do Concello.

Case tres meses despois da adopción do acordo, e coa nova ordenanza de circulación aprobada definitivamente o 21 de decembro, ningunha destas solicitudes da oposición se cumpriu, pese a ter o goberno tempo máis que suficiente para poñelas en marcha.

E non só non se cumpriron as condicións da oposición, se non que dende o equipo de goberno se fixo todo o contrario ao acordado. Despois de facer público, a través da prensa, que a peonalización entraría en vigor o 1 de xaneiro, a medida púxose en marcha o día 13, creando unha gran confusión entre os veciños das rúas afectadas. Non se utilizaron nin as pantallas dixitais nin a páxina web para facilitarlle a información á poboación, e o bando informativo distribuído polo goberno colocouse só 24 horas antes de que os residentes na zona peonil tiveran que retirar os seus vehículos, polo que moitos non se decataron. Ademais, a aprobación do modelo de tarxetas para os usuarios de garaxe aprobouse en Xunta de Goberno Local o día 12, polo que, coa medida xa funcionando, estas aínda non están preparadas.

As formacións PGD, PSOE, Veciños e AxP lamentan profundamente que o alcalde e o seu equipo estean a sacar o peor dunha medida que consideran beneficiosa para a vila, e condenan novamente o manifesto pasotismo, a irresponsabilidade e a incapacidade para o traballo do goberno do Partido Popular.