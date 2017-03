A oposición toma o control do goberno de Ordes

Ordes, 2 de marzo do 2017 – Tal como era previsible o pleno extraordinario de Ordes deixa un goberno coa capacidade de traballo moi controlada pola oposición.

A situación de inferioridade do goberno municipal sumouse o feito de que a concelleira Susana García deu a luz polo que, obviamente, non acudiu ao pleno.

Tódolos puntos foron aprobados co apoio de Unión por Ordes e os dous concelleiros non adscritos, as abstencións do Psoe e os votos negativos de BNG e Partido Popular.

Na práctica o control da acción de goberno en Ordes queda moi mermada. Os plenos pasan a ser os venres pola tarde, os organos colexiados terán presencia da oposición e pásase de 3 comisións a 10 polo que, ainda que a asistencia a comisión pasa de 200 € a 150€, ao ser un número maior o gasto aumentará. Para o alcalde José Antonio Sanjurjo, que viu rebaixado o seu soldo, a única motivación da oposición é “facer caixa” e presentará un contencioso xa que considera que as designacións en organos colexiados é unha facultade do alcalde.

Os próximos meses mostrarán o camiño que leva o concello de Ordes xa que o consenso buscado desde o goberno desde o inicio da lexislatura vese agora máis comprometido pola marcha dos dous concelleiros e a nova distribución que permitirá a oposición aprobar proxectos en pleno sen o apoio do goberno.