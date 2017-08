Ordes en agosto ofrece Unha viaxe pola Cultura

Ordes, 3 de agosto do 2017 – Ata o vindeiro 11 de agosto o Concello de Ordes desenvolverá unha iniciativa de carácter familiar que combina distintas actividades, a maior parte ao aire libre, baixo o nome de Unha viaxe pola cultura.

O programa está deseñado pola área de Cultura do concello e ten particularidade de que está pensado non so para este ano se non tamén para o 2018.

A continuación tedes as actividades que no caso de chuvia trasládanse a Casa da Cultura ou ao lugar definido polo concello en cada caso: