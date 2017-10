Reclaman o desvío dos camións que pasan polo centro de Ordes

Ordes, 25 de outubro do 2017 – O BNG de Ordes presentou unha iniciativa para o desvío do tránsito dos camións que transportan refugallos a SOGAMA e GESUGA das rúas de Ordes.

Actualmente os camións atravesan as rúas da vila, especialmente a Avda. Alfonso Senra, a Rúa do Recreo e a Rúa dos Lagartos, para tomar a AC-413 no seu camiño cara as plantas de SOGAMA e GESUGA.

Os nacionalistas propoñen que os camións empreguen a rolda leste e tomen a estrada Ordes-Cerceda por Virís, a cal pasou recentemente a ser titularidade da Xunta de Galicia, evitando deste xeito a circulación polo casco urbano da vila de Ordes.

O portavoz do BNG de Ordes, Pablo Vidal, lembra que “hai xa dez anos que o BNG iniciou unha campaña para retirar a circulación destes camións das rúas de Ordes, chegando a recoller mais de 3.000 sinaturas da veciñanza apoiando a medida”.

A proposta tamén será debatida no parlamento galego a través do grupo parlamentar do BNG.