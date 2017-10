Ordes revoca os contratos menores aprobados no seu día por UXO

Ordes, 29 de outubro do 2017 – O pleno de Ordes revocou a acordo que no seu día conseguira aprobar UxO sobre a concorrencia en contratos menores.

O Pleno arrancou coa toma de posesión dos novos concelleiros de UxO, Manuel Iglesias e Leoncio Gómez, os cales substitúen ás dimitidas Silvia Marín e Lucía Iglesias.

A continuación entrouse en materia coa proposta do Partido Popular de modificar o acordo do pasado 26 de maio tras a moción presentada por UxO para a libre concorrencia nos contratos menores. Esta establecía a tramitación administrativa nos contratos de obras por contía superior a 3.000 € e a de servizos e subministro por máis de 1.000 €. Unha medida “coa que se pretendeu bloquear e paralizar ao Concello” en palabras do alcalde José Luis Martínez Sanjurjo, e que contou co informe desfavorable tanto do secretario e do interventor municipal, así como do persoal xurídico da Deputación Provincial da Coruña. Os membros do Partido Popular de Ordes deron conta da interposición dun contencioso administrativo o pasado 23 de outubro, dentro do plazo establecido pola lei.

Finalmente as votacións foron moi contrarias ás efectuadas o pasado maio. Nesta ocasión os catro non adscritos e o PSOE votaron a favor da modificación, mentres que UxO e BNG abstivéronse.

Unanimidade

A sesión acadou o consenso de todos os grupos en varios puntos centrados na seguridade viaria. Así aconteceu coa proposta plantexada polos dous novos integrantes da bancada dos non adscritos tras o seu abandono das filas de UxO, Roberto González e Ramón Vázquez Raña, na que se lle solicita ao Ministerio de Fomento o pagamento e “a construción dunha beirarrúa ou senda que transcorra dende o antigo centro comarcal ao bar Orense”, paralelamente á N-550. Tamen se aceptou a proposta de UxO de incluír un carril bici. O BNG demandou “implementar as medidas que sexan precisas para reducir a siniestralidade na rotonda situada á entrada do polígono industrial de Merelle, a cargo do Ministerio de Fomento”, titular da vía (N-550).

Unanimemente tamén aprobouse a segunda moción dos nacionalistas na que se solicita da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio “a negociar con SOGAMA e con GESUGA do desvío do casco urbano dos camións que transportan refugallos ás súas plantas”. Un acordo que entraría en vigor a partir de abril, unha vez rematadas as obras de arranxo da estrada de Mercurín, as cales estánse levando a cabo. Os concelleiros do BNG aceptaron a inclusión das dúas emendas plantexadas polo grupo popular, sobre a elaboración do estudio da variante da Rolda Oeste e a execución dunha rotonda por parte de Fomento no p.q. 37. Ademais, o rexedor informou sobre as conversas mantidas con director e xerente de ambas sociedades sobre esta problemática, nas que xa lle trasladaron a súa predisposición a eliminar o tránsito destes vehículos pesados da vila.

A concelleira non adscrita Beatriz Martínez Candal tamén logrou o voto a favor de todas as forzas, agás o do PSOE, á hora de “solicitar o retranqueo de apoios na senda peatonal de Ordes a Ponte Pinguela. Dende o Concello tramitaríanse os permisos e autorizacións para a súa execución, ademais da xestión dos mesmos”. Un punto no que incluíronse dúas emendas por parte do BNG e Roberto González, en relación ao soterramento das liñas e o financiamento por parte da Deputación da Coruña.

Alejandro Manteiga, voceiro do grupo socialista, viu a probada a súa moción contra os lumes no territorio galego, grazas aos votos de UxO, BNG e os non adscritos Luis Caamaño e Beatriz Candal. Nela solicítase conformar “un grupo de traballo plural, que conte con forzas políticas de todos os niveis da Administración e corpos de seguridade estatais, expertos académicos, membros de equipos de extinción etc”. Tamén se inclúe a cuantificación dos danos causados ao longo do 2017, medidas por parte da Xunta para evitar a erosión e o deterioro dos montes queimados, a asignación de orzamentos e o compromiso unánime dos grupos parlamentarios para aumentar o gasto en prevención. Por último pídese un especial recoñecemento a todas as vítimas, persoas afectadas, efectivos implicados etc nos últimos incendios.

Neste punto Roberto González e Vázquez Raña argumentaron a súa abstención en que “esta non é materia do Pleno municipal senón do Parlamento de Galicia”. Pola súa banda o equipo de Goberno manifestou estar de acordo con fondo da proposta pero insistiu no papel decisivo dos incendiarios neste tipo de actos “os cales xa se están a tratar na cámara baixa rexional”. O BNG situou a orixe desta problemática “no abandono do rural”. Demandou medidas de fomento para as explotacións agrícola, gandeiras e forestais, así como a desestacionalización dos servizos de prevención e extinción de incendios.