Clase de Aikido en Ordes

Ordes, 27 de xaneiro de 2017. A asociación Enfeitizados mantén aberto o prazo para inscribirse nas clases de Aikido. Grazas a esta asociación dende hai escasos meses por primeira vez pódense aprender as técnicas desta arte marcial en Ordes.

As sesións de aikido impártense no local social de Merelle (antiga escola unitaria) e van dirixidas tanto a un público infantil (a partir de 6 anos) como adulto. Teñen lugar os martes e xoves de 16.30 a 17.30 horas e de 17.30 a 18.30 horas no caso dos nenos e nenas, e no das persoas adultas de 18.30 a 20 horas e de 20.30 a 22 horas. As persoas que queiran apuntarse ou obter máis información deben chamar ao teléfono 630723431.

A práctica do Aikido está baseada en formas estándar de exercicio combinadas con movementos de ataque e defensa que redireccionan a forza do opoñente. Non é necesaria unha excesiva forza física para derivar o impulso do atacante, ao valerse da propia enerxía deste para combinala con outras técnicas de derrubamentos, luxacións e inmobilizacións.