Ordes pon a funcionar as novas instalacións deportivas no Campomaior

Ordes, 2 de marzo do 2017 – O Concello de Ordes pon á disposición de veciños e veciños un novo ximnasio de 300 metros cadrados no pavillón Campomaior que mellora considerablemente a oferta deportiva.

A nova infraestrutura conta cun acceso directo para facilitar o tránsito de usuarios en todo o complexo. A actuación incluíu tamén o arranxo e o acondicionamento do propio pavillón Campomaior e dos terreos lindeiros. En total hai que falar de 258.540 €, dos cales 150.000 € foron aportados pola Deputación da Coruña grazas ao convenio asinado en marzo de 2016.

Tanto os estudantes do CEIP Campomaior como o resto da cidadanía poderán beneficiarse dunhas instalacións con maior capacidade e aptas para ofrecer máis servizos. O novo ximnasio está destinado á práctica de actividades e cursos como ioga, ioga terapéutico, pilates, danza do ventre, ximnasia con material e para maiores, hipopresivos e Taekwondo, entre outras. A medida posibilita que se desconxestionen os espazos onde habitualmente se desenvolve o programa deportivo municipal, como é o local situado na rúa Reconciliación.

Destaca tamén a nova pista de vinilo que cubre o pavillón, sinalizada segundo o regulamento da Real Federación Española de Patinaxe, e que xa está a ser utilizada polos integrantes do Club Galia de Patinaxe. Outras execucións a destacar son: Substitución do exterior da fachada existente por unha chapa minionda en cor aluminio; instalación dunha nova cuberta con puntos de luz naturais; repintado do interior de toda a instalación; azulexado e arranxo das zonas de baños e duchas; pintado da pista para a práctica de tenis, fútbol sala e baloncesto segundo a normativa oficial; illamentos e impermeabilizacións; revestimentos interiores e azulexados; carpintería; vidreiras; instalacións eléctricas; fontanería; xestión de residuos, controis de seguridade e saúde etc.

Medallistas de 5 clubs

O alcalde de Ordes e a concelleira de Deportes, José Luís Martínez Sanjurjo e Ana Soneira, achegáronse ao novo ximnasio Campomaior para compartir a mañá cos integrantes do Club Boudsport de Taekwondo. Un encontro que ambos representantes aproveitaron para felicitar e recoñecer publicamente o esforzo e o éxito acadado por Carla Diéguez Veiras, que a semana pasada alcanzou o título de subcampiona de España cadete 2017 (campiona galega cadete 2017 e 2016), e por Manuel Castro Rodríguez, bronce no Campionato de España Cadete 2017 ( bronce no Campionato Galego Cadete 2016 e campión galego cadete 2017).

O club local foi o encargado de organizar unha xornada de tecnificación de combate na que participaron os clubs Garrapucho (A Coruña), Center (Oleiros), Kwon (Betanzos), Moo Duk Kwan (Villalba). Entre outros e outras varios e varias medallistas dos últimos campionatos nacionais e autonómicos tiveron ocasión de afinar a súa preparación de cara ao próximo open de España (25 e 26 de marzo) nos novos tapices de máis de 190 metros cadrados aportados pola área de Deportes do Ordes. Uns novos elementos que permitirán habilitar 3 zonas de combate distintas, algo moi necesario para que os membros do Boudsport sigan acadando medallas e éxitos ao longo de todo o territorio nacional.