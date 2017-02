Ordes lembrará en Boisaca aos fusilados do 36

Ordes, 9 de febreiro do 2017 – O próximo sábado lembrase a causa 230/36 que acabou co fusilamento dunha serie de veciños de Ordes e con outros tantos no cárcere.

Os actos comezarán as 10 da mañá coa visita ao antigo cárcere nos baixos do Pazo de Raxoi. As 12:00h. terá lugar o acto central no monumento aos de Ordes situado no paredón de Boisaca.

O historiador Manuel Pazos Gómez lembra para Lindeiros como sucederon os feitos aquel xullo de 1936

Os fusilados de Ordes – Manuel Pazos Gómez

O sábado 18 de xullo de 1936 o Goberno da República anunciou que unha parte do Exército en Marrocos se levantou en armas contra o poder lexitimamente constituído.

Na Coruña, o día 20 declárase o estado de guerra e os sublevados ocupan os edificios institucionais e de comunicacións; os resistentes contra o golpe foxen cara os barrios periféricos da cidade.

En Santiago de Compostela, o 18 de xullo organízase un grupo da Fronte Popular para frear a posíbel sublevación do cuartel de artillería e da Garda Civil.

En Ordes estase pendente do que sucede na Coruña e en Compostela, polo que o día 19 de xullo persoas demócratas comezan a mobilizarse contra o golpe constituíndo o Comité Local da Frente Popular que é apoiado e reforzado por persoas chegadas de Compostela. Tamén se organizan as Milicias Populares para defender a República.

Este Comité Local, xunto con outros membros da esquerda formado principalmente por socialistas, galeguistas e persoas sen adscrición política), requisan armas, explosivos e coches, patrullan, deteñen destacados dereitistas, constrúen trincheiras, colocan explosivos debaixo da ponte da estrada xeral e tamén reparten armas na Casa do Concello. Paralelamente, varios ordenses van a Compostela e despois únense aos mineiros de Lousame que van combater ao Exército á Coruña, mais volven deseguido porque na Coruña xa triunfara o golpe militar.

Durante a tarde do día 22 os militares procedentes da Coruña toman Ordes sen que houbese nin sequera disparos, nin mortos, nin feridos. Os dirixentes da Fronte Popular e outros opositores á sublevación son detidos e encadeados, primeiro, no cárcere de Ordes e despois en Compostela. Outras persoas vinculadas “ás esquerdas” agáchanse ou foxen das súas casas por medo ás represalias.

O día 31 de xullo do ano 1936 procédese a instruír a causa contra varios veciños de Ordes por “tomar parte activa no movemento revolucionario contra o Exército nacional”, é dicir, por oporse á sublevación militar, ao denominado Alzamento Nacional. Todos os membros do tribunal son militares e as acusacións para a condena dos procesados baséanse en tres documentos: o informe do garda civil de Ordes José Pérez Pérez, o do delegado da Orde Pública e as declaracións dos acusados. Evidentemente, o xuízo é unha farsa, con acusacións desmesuradas e informes onde as conviccións políticas son esaxeradas de tal forma que case todos os procesados son cualificados de “comunistas, extremistas, de mala conduta…” Todo o proceso enmascara un xenocidio no eido político, é dicir, matar a persoas inocentes polas súas ideas.

O consello de guerra, recollido na Causa 230/36, divide aos procesados por “rebelión militar” contra o Alzamento Nacional en dous grupos:

No primeiro grupo están os “executores”, os de “maior influencia revolucionaria” segundo os militares que son condenados a morte:



José del Río Pampín,

José García Fernández,

Ángel Jesús Caamaño Villaverde,

José Pérez Sanmartín,

Paulino Pérez García,

José Vázquez Mandayo,

Benito Vilariño Liste,

Manuel Moure Rey,

Andrés Nogareda,

O último, Paco Comesaña, condenado a morte, librouse da execución por ter nacionalidade cubana.

Os once primeiros morreron fusilados no cemiterio de Boisaca no amencer do día 8 de febreiro do ano 1937.

Anteriormente outra persoa de Ordes foi paseada en Boisaca, trátase de Manuel del Río Mandayo.

No segundo grupo de condenados figuran os que loitaron contra o Exército porén “non exerceron funcións directoras”, son oito persoas que permaneceron no cárcere durante varios anos.