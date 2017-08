Ordes mellora os campos de fútbol municipais

Ordes, 22 de agosto do 2017 – A área de Deportes do Concello de Ordes vén de realizar un importante plan de mellora e rexeneración dos campos de fútbol do municipio, por un importe que rolda os 17500 euros en total.

Unhas tarefas que se veñen desenvolvendo ao longo deste verán nas instalacións de Vista Alegre (Ordes), Orellán (Ardemil) e Santa Cruz de Montaos.

No campo de fútbol de Vista Alegre hai que destacar a rexeneración completa do campo de herba natural por un importe que supera os 5000 euros. Tamén hai que sumar os preto de 3000 euros para o servizo de mantemento do campo de herba artificial. Cabe engadir a importante remodelación do vestiario do equipo visitante, onde se cambiaron todas as griferías, zonas de ducha, instalouse novo mobiliario e tamén novas plaquetas no chan. O importe desta obra ascendeu a 5000 euros.

En Orellán, situado na localidade do Mesón do Vento, executáronse tarefas de mantemento, recebado e carga de area, ademais do resembrado, cun custo de algo máis de 1700 €.

Igoalmente no campo de fútbol de Santa Cruz de Montaos fixéronse traballos de recebado e carga de área, ademais de resembrar, cepillar e abonar o céspede. Cabe engadir a colocación de tepes de herba na zona das porterías