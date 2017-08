Ordes investirá 447.000 € na mellora de viais, abastecemento de auga e beirarrúas   

Ordes, 7 de agosto do 2017. O último Pleno extraordinario de Ordes acordou por unanimidade aprobar o expediente de modificación de crédito que permite destinar un total de 447.000 euros, procedentes do remanente do pasado exercicio, a mellora de viais, abastecemento de auga e beirarrúas.

En canto a mellora de viais o aprobado contempla 170.000 € para o arranxo do camiño que vai dende a estrada AC 524 ao Casal, pasando por Porpalla; 152.000 € para a pavimentación na zona da Espinica e de Sar; e outros 125.000 € para o abastecemento de auga e a construción de bairarrúas na Rúa Nova.

No turno de palabra o grupo do non adscritos contemplaron a necesidade de melloras na rede de abastecemento da vila e en aumentar anchuras nos viais da Espinica. Por parte do BNG recordouse que xa no seu día presentaran un plan de mellora e desamiantado para a rede de abastecemento e para mellorar a EDAR municipal. Pola súa banda a bancada de UxO demandou valorar o cambio das tubaxes existentes na rede de saneamento da rua Nova.

José Luis Martínez Sanjurjo, alcalde de Ordes, tomou conta da maioría das propostas plantexadas e destacou que en todos os casos dáse resposta a moitas solicitudes que se dilatan no tempo. Este é o caso do aumento en ata 5 metros do vial na zona de Porpalla, obra na que ademais se reubicarán os postes que alí estorban tal e como se ten transmitido en sesión plenaria a través de rogos. Outro exemplo é a predisposición a negociar cos veciños da zona da Espenica o ancheado da vía.

O alcalde de ordes puntualizou tamén a necesidade de convocar o pleno extraordinario co fin de poder executar esta partida orzamentaria no vixente ano.