As obras da estrada de Mercurín, que une Ordes e Cerceda, rematarán en primavera

Ordes, 18 de setembro do 2017 – A conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, o delegado da Xunta Ovidio Rodeiro e o alcalde de Ordes, José Luís Martínez, visitaron as obras de ampliación e mellora da estrada que une Ordes e Cerceda.

As obras na estrada de Mercurín comezaron a mediados de abril e a día de hoxe xa están executados o 50 % dos traballos polo que a data de finalización poderá adiantarse á primavera de 2018, según avanzou a conselleira. O investimento da Xunta nesta actuación ascende a 2,3 millóns de euros. Tras os labores de ampliación estase a botar a capa de firme intermedia. Só resta acometer as melloras previstas nas interseccións, construír as cunetas de seguridade e estender a última capa de firme.

O arranxo da estrada de Mercurín era unha constante reclamación dos veciños polo elevado tráfico que soporta. O tráfico ven dado non só polos traslados dos veciños da zona senón tamén pola proximidade de Sogama, dos parques empresariais de Ordes e Cerceda, así como do parque acuático de Cerceda. Son 2.500 vehículos ao día os que transitan por esta vía, moitos deles pesados ao ser un dos principais accesos para as empresas situadas no parque empresarial do Acevedo, en Cerceda, e para o vertedoiro de Sogama.

Maior seguridade

As obras que se están a levar a cabo consisten na ampliación e no acondicionamento da estrada ao longo de 7 quilómetros, co obxectivo de acadar un ancho máis adaptado ás necesidades de mobilidade da zona. Ensánchase a calzada ata os 9 metros para ampliar os carrís e construír beiravías nas dúas marxes, ata agora inexistentes; renóvase o firme; e actúase sobre as principais interseccións, habilitando carrís de aceleración e desaceleración en determinados puntos para favorecer as incorporacións en condicións de maior seguridade e axilizar o tráfico. Tamén se construirán semiglorietas que faciliten os xiros e unha rotonda no acceso ás instalacións de Sogama para que os movementos se realicen coas máximas garantías de seguridade.

Toda esta intervención é posible grazas á que a Xunta de Galicia asumiu en maio do ano pasado a titularidade desta estrada, que en total suma máis de 8 quilómetros de lonxitude.