Ordes acolle este domingo o Campionato Provincial  de Taekwondo en Idade Escolar

Ordes, 5 de maio do 2017 – O vindeiro domingo, 7 de maio, arrredor de 200 nenos das categorías benxamín e infantil daranse cita no Campionato Provincial de Taekwondo en Idade Escolar.

A xornada arrancará ás 9 horas no pavillón Castelao I cunha rolda de exhibicións que durará ata as 10 horas. Inmediatamente despois dará comezo a rolda clasificatoria que se prevé rematará arredor das 14.30 horas. A entrada será de balde para todas as persoas que queiran achegarse.

Os encargados da organización do evento son os membros do club local Boudsport, que contan coa colaboración de: Deputación da Coruña, Xunta de Galicia, Deporte Galego e Concello de Ordes.

En total serán unha ducia de equipos participantes: Boudsport (Ordes), Natural Sport Sada, Natural Sport Ribeira, Garrapucho (A Coruña), Wellness Sport (Santiago), Kwon (Betanzos), Center (Oleiros), Dodok (A Coruña), Han´s Horang I (Betanzos), Ozono (Boiro), Maniotas (Noia) e Arte e Movemento (Cee).