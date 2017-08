Noite TodoCosmos na parroquia de Poulo en Ordes

Ordes, 28 de agosto do 2017 – O programa TodoCosmos da Universidade de Compostela chega esta noite a parroquia de Poulo en Ordes.

TodoCosmos é unha iniciativa do observatorio Ramón María Aller, da USC, na que, en colaboración cos concellos da bisbarra, ofrece unha noite dedicada a astronomía na que os asistentes poden observar o ceo e recibir as explicacións dos estudantes da Universidade.

Dentro de este programa Todocosmos fai parada este vindeiro luns, 28 de agosto, en Poulo. Veciños, veciñas, así como todas as persoas que se queiran achegar ás 22 horas ata o local social poderán contemplar as estrelas e os astros da man de expertos en astronomía e a través dun potente telescopio. A iniciativa está dirixida a xente de todas as idades a actividade será de balde.

Non é a última oportunidade en Ordes xa que despois de Poulo a seguinte e última convocatoria do programa terá lugar en Mercurín o 15 de setembro, tamén ás 22 horas, na escola unitaria.

Ademais dos distintos concellos en Todocosmos colaboran o Ministerio de Economía, Industria e Competitividade, a Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, a Universidade de Santiago de Compostela, así como o Observatorio Astronómico Ramón María Aller.