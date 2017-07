Os plenos de Ordes seguen enfrontando a Uxo e os non adscritos co grupo de goberno

Ordes, 31 de xullo do 2017 – A minoría do grupo de goberno de Ordes e a intención de UxO e os non adscritos de xestionar desde a oposición podería levar ao concello a un conflito xurídico.

Cando no mes de xaneiro dous edís abandonaban o grupo de goberno de Ordes xa se podía intuír que non sería só para sentarse calados nos plenos. En maio Beatriz Candal presentaba unha moción na que instaban a rebaixa de impostos de bens inmobles, de actividades económicas e de vehículos que se vía complementada cunha proposta de UxO que marcaba cambios na regulación de contratos menores.

A aprobación das propostas deixaba unha duda xurídica, pode a oposición aprobar normativas de ese tipo cando non está gobernando? polo visto nos plenos extraordinarios da pasada semana os expertos consideran que non. O grupo de goberno presentou ata cinco informes de intervención e un dos servizos xurídicos da Deputación que indican que a oposición pode instar ao equipo de goberno pero este, dependendo do que se trate, non ten obrigación de acatar esas iniciativas, xusto o que fará o popular Martínez Sanjurjo que xa adiantou que non as executará. O goberno acudirá ademais a un recurso contencioso que delimite de xeito definitivo quen ten a razón.

Pero as críticas ao grupo de goberno non chegan só da parte dos non adscritos e de UxO. O BNG propuxo a reprobación de susana García polo constante incumprimento do regulamento do consello escolar. Os nacionalistas pediron ata en cinco ocasións que se presentara o informe sobre o ensino no concello sen conseguilo. Finalmente o voto de calidade do alcalde librou da reprobación a concelleira aínda que en calquera caso non serviría de moito xa que non levaría ningunha obriga administrativa.

Veremos que sucede en agosto, unha vez descartada a moción de censura e aprobados os orzamentos veremos si a oposición se dará por vencida ou levará máis mocións con propostas de cambios aos plenos.

Aprobacións

Pero os plenos de Ordes deixan tamén cousas avanzadas. Aprobouse por unanimidade a construción dunha senda peonil e cilcista que dé continuidade a xa existente entre O Paraíso e o lugar de A Costa, así como á execución dun paso seguro para os peóns entre a dita senda e o paseo Iván Raña.

O grupo socialista tamén acadou o consenso de todos os grupos para instar á Xunta de Galicia o establecemento de medidas urxentes e extraordinarias para a atención dos galegos residentes en Venezuela. A finalidade pasa por establecer unha liña de axuda humanitaria para o abastecemento de medicamentos e artigos de primeira necesidade. Neste punto o voceiro Alejandro Manteiga non tivo reparo en aceptar a emenda presentada polo equipo de goberno para sexa a Xunta de Galicia a que determine as medidas concretas para cumprir cos obxectivos marcados, sen a necesidade de establecer previamente unha partida orzamentaria predeterminada.