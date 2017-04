O Órgano sae a rúa en Santo Agostiño

Compostela, 5 de abril do 2017 – Continúa o programa De Lugares e Órganos e faino cunha charla en Santo Agostiño.

O órgano sae novamente á rúa e ao encontro da cidadanía coa idea de deslocalizar as actividades do ciclo e levalas a ámbitos diferentes do seu contexto habitual ou dos espazos de concerto programados.

Para aquelas persoas que queiran afondar un pouco máis nos contidos da programación, coñecer de cerca aos artistas, ou simplemente albiscar algo do imos ver e escoitar, propoñense pequenas iniciativas e encontros en establecementos da cidade, nos que participarán músicos, persoas expertas en diferentes temas ou colaboradoras do proxecto, canda o propio público. No conxunto das actividades o espectador iniciarase no oficio da organería experimentando co mecanismo interno dun pequeno prototipo de órgano desmontable. Encontros que, sen dúbida, axudarán a entender e gozar máis dos concertos e das actividades programadas.

A cita hoxe as sete e media da tarde en Santo Agostiño.