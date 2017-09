Oroso, 25 de setembro do 2017 – O Concello de Oroso abre o prazo de inscrición nos Obradoiros Culturais para o curso 2017/8, que inclúen sete cursos dirixidos a veciños do concello maiores de 16 anos.

A inscrición nos Obradoiros Culturais deberán formalizarse antes do vindeiro 27 de setembro no centro cultural de Sigüeiro ou no teléfono 981 69 09 03. Os cursos que se impartirán serán os seguintes: labores e costura básica, patchwork, traballos manuais, fotografía, restauración e tapicería, teatro (infantil e adultos) e debuxo e pintura.

Todos os cursos terán lugar no centro cultural de Sigüeiro, agás o de fotografía que será na aula de informática.

Horarios e prezos

Todos os curso comezarán a impartirse o próximo mes de outubro e desenvolveranse ata maio de 2018, coa excepción do curso de Labores e Costura Básica que terá unha duración de tres meses. O Concello de Oroso convoca dous grupos os martes: de 10:00 a 12:00 horas (con calceta, gancho, trapillo e punto de cruz) e de 18:00 a 20:00 horas (con gancho, encaixe de palillos, punto de cruz e bordado). O prezo é de 25 euros para persoas empadroadas, dous euros máis para non empadroadas.

O curso de Traballos Manuais, dirixido a nenos e nenas maiores de 6 anos, terá lugar todos os martes de 17:00 a 18:30 horas. O curso de Fotografía, dirixido a maiores de 14 anos, organizarase en dous grupos: iniciación (os luns de 18:00 a 19:30 horas entre outubro e decembro) e iniciación II (mércores, de 19:30 a 21:00 horas entre outubro e maio). Finalmente, o grupo de teatro reunirase os mércores de 19:00 a 20:30 horas (infantil) e 20:30 horas a 22:00 horas (adultos). Os tres cursos teñen o mesmo prezo: 20 euros persoas empadroadas e 22 euros non empadroadas.

O Club de Patchwork é de balde e desenvolverase de outubro a maio todos os martes, de 18:00 a 20:00 horas; mentres que o curso de Restauración e Tapicería impartirase os xoves, de 10:00 a 12 horas. Neste caso, o seu prezo é de 25 euros/mes para persoas empadroadas e 27 euros para non empadroadas.

Finalmente, un dos cursos máis demandados, o de Debuxo e Pintura, ofrece este ano un total de 75 prazas en 5 grupos con cotas anuais. Os luns terán lugar as clases para nenos/as de 3 a 5 anos (de 16:30 a 17:30 horas, por 60 euros empadroados e 90 euros non empadroados), nenos maiores de 6 anos (de 17:30 a 19:00 horas, por 70 euros empadroados e 110 euros non empadroados) e adultos (de 19:00 a 21:00 horas, por 80 euros emparoados e 130 euros non empadroados). Os venres haberá grupos de nenos de 3 a 5 anos (de 16:30 a 17:30 horas) e de maiores de 6 anos (de 17:30 a 19:30 horas).