O alcalde de Oroso proporá que se declare a  Ana Pastor persona non grata

Oroso, 29 de xullo do 2017 – As presuntas dificultades postas por Ana Pastor para que o enlace da AP-9 fose aberto leva ao alcalde a propoñer que sexa declarada persoa Non Grata.

A manifestación prevista onte en Sigüeiro para reclamar a apertura do enlace da AP-9 foi convertida en concentración diante do concello ao poñerse en marcha a infraestrutura a primeira hora da tarde. A convocatoria dunha segunda concentración para o luns na praza do Obradoiro coincidindo coa visita do Ministro de Fomento foi o punto de presión que o organismo necesitaba para abrir o enlace.

O alcalde Manuel Mirás falou na súa intervención de todo o sucedido ao longo dos últimos cinco anos coa saída da AP-9 en Sigüeiro, desde os malos modos da ministra socialista Magdalena Álvarez ata a aprobación da infraestrutura no último consello de ministros de Zapatero. As dificultades que puxo ao longo de este tempo a ministra Ana Pastor foron as que levaron ao alcalde a anunciar na súa intervención que pedirá que sexa declarada persona non grata e de paso que lle dean “dúas patadas no cu”.

O conflito non parece rematar aínda porque xa se escoitaron e se viron pancartas pedindo a gratuidade, o prezo do tramo e de 1,60 €. Non so iso se non que Manuel Mirás tamén avanzou que seguirá pedindo unha variante para o concello coa que evitar o paso polo centro de Sigüeiro de milleiros de vehículos moitos dos cales son transportes pesados.

Na concentración estaban representadas tódalas forzas políticas do concello excepto o Partido Popular que no último momento non acudiu. Tamén participaron políticos de outros concellos como Paco Reyes de Santiago ou Jesús Pedreira de Ordes ademais do portavoz no Parlamento de Galicia do grupo socialista Xaquín Fernández Leiceaga.