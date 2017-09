Oroso convoca un curso gratuíto preparatorio para a obtención do CODIX

Oroso, 7 de setembro do 2017 – O Concello de Oroso convoca un curso gratuíto de ofimática con LibreOffice, preparatorio para a obtención do CODIX, certificación galega de competencias dixitais en ofimática.

Esta certificación acredita que o posuidor ten os coñecementos, capacidades e aptitudes precisas en materia de ofimática. Trátase dun curso de 24 horas de formación presencial, que se impartirán na Aula CeMIT de Oroso, entre o 11 e o 28 de setembro, de luns a xoves, en horario de 10:00 a 12:00 horas.

O obxectivo do curso é ofrecer unha visión ampla da informática no seu uso cotiá, facendo fincapé nas ferramentas tecnolóxicas de uso máis frecuente nunha oficina: procesadores de texto, follas de cálculo, bases de datos… Uns coñecementos que facultarán ao alumnado para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática: CODIX.

Os veciños e veciñas interesados en participar deberán anotarse na Aula CeMIT de Sigüeiro (rúa do Deporte, 7), no teléfono 981 688 950 ou a través do e-mail: educaoroso@concellooroso.com.