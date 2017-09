Curso de wordpress en Oroso

Oroso, 20 de setembro do 2017 – O Concello de Oroso convoca un curso gratuíto de creación de páxinas web de balde en WordPress.

O curso de wordpress consta de 17 horas e media de formación presencial, que se impartirán na Aula CeMIT de Oroso, os días 2,3, 4, 5, 9, 10 e 11 de outubro, en horario de 10:00 a 12:30 horas.

WordPress é un dos sistemas máis usados para a creación de páxinas web. Comezou servindo para a creacións de blogs pero as constantes actualizacións e a gran cantidade de plantillas e ferramentas que ofrece acabaron por convertelo nunha das primeiras opcións a hora de crear unha web.

O obxectivo do curso é que o alumnado aprenda a utilizar o WordPress, saiba como crear contidos e seccións para as súas páxinas webs e saiban como administralas para sacarlles un maior partido. Os veciños e veciñas interesados en participar deberán anotarse na Aula CeMIT de Sigüeiro (rúa do Deporte, 7), no teléfono 981 688 950 ou a través do e-mail: educaoroso@concellooroso.com.