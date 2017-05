Oroso aproba definitivamente os orzamentos de 2017

Oroso, 13 de maio do 2017 – O pleno municipal de Oroso aprobou definitivamente o orzamento municipal para 2017, que ascende a 6.154.426,92 euros e contempla máis de 1,76 millóns de euros en investimentos reais.

As contas que foron aprobadas tras desestimarse unha alegación presentada por unha veciña e repetirse o mesmo sentido do voto que na aprobación inicial, é dicir, 8 votos a favor de PSOE e BNG, 4 abstencións do PP e o voto en contra de Anova.

Tanto o grupo de Goberno como o BNG apoiáronse no informe da Intervención Municipal, que establecía que a alegación presentada non se atiña a ningún dos supostos establecidos no artigo 170 da Lei Reguladora das Facendas Locais para poder ser aceptada, polo que procedía a súa desestimación. O voceiro municipal do BNG, Xosé Pérez, lamentou que dende Anova non se xustificase o seu apoio á alegación: “despois de ler o que di o Interventor, que aconsella a desestimación da alegación, pensei que habería algunha argumentación por parte dos que apoian a alegación”.

Un punto no que o voceiro de Anova, Siverio Mirás, se limitou a afirmar que apoiaba a alegación. Pola súa banda, o voceiro do PP, Alexander Doval, indicou que se absterían para manter así o mesmo sentido de voto que na aprobación inicial do orzamento. O voceiro do PSOE, Antonio Leira, preguntou se a alegación a presentaba realmente unha veciña ou era a alegación que o voceiro de Anova anunciara na sesión do pasado 31 e marzo, o que provocou a risa de Siverio Mirás e a contestación do alcalde de Oroso, Manuel Mirás, quen asegurou que “a alegación firmouna outra señora pero faina o señor Siverio”.

Orzamentos

Os Orzamentos do Concello de Oroso para 2017 ascenden a 6.154.426,92 euros e destinan 1.763.766,32 euros a investimentos reais, dos que a propia administración municipal achegará 508.923,63 euros procedentes de fondos propios. Uns investimentos entre os que destacan as achegas destinadas a infraestruturas, deportes e ensino.

O Concello destinará máis de 700.000 euros en melloras nas súas infraestruturas deportivas, das que máis do 50% destinarase a dous dos proxectos máis demandados pola cidadanía: a construción do novo campo de fútbol municipal (470.765 euros) e a ampliación da piscina municipal (99.439 euros). Tamén se contempla unha achega de máis de 46.000 euros para mellorar o alumeado dos campos de fútbol de Sigüeiro e Deixebre, onde tamén se instalará unha rede de rego.

O Concello tamén reserva unha importante achega para melloras nos centros educativos do municipio por máis de 110.000 euros. Ao agardado paso cuberto do CEIP de Sigüeiro, unirase este ano o peche da pista polideportiva do novo CEIP do Camiño Inglés como obras máis significativas. A achega máis importante, cuantitativamente falando, destinarase á mellora da rede viaria municipal.

Oroso investirá 328.659,25 euros nun proxecto de mellora da rede viaria nos lugares de Piñeiro e a Costa – Zan (Trasmonte), Valverde-Berdomás (Vilarromarís), Piñeirón-Porto Avieira, Piñeirón-A Falmega, Rúa Celso Emilio Ferreiro e A Igrexa-Porto Avieira (A Gándara) e Mixoi-Castiñeiro Redondo (Calvente). Así mesmo, o Concello de Oroso destinará os 164.512,23 euros do Plan Complementario da Deputación á mellora da rede viaria nos lugares de Oroso de Abaixo (A Gándara) e A Igrexa (Deixebre).

A segunda achega máis cuantiosa é a destinada á reurbanización de tres rúas na capital municipal: rúa Tras da Torre (169.481,07 euros), Camiño do Refuxio (125.768,04 euros) e rúa do Barreiro (70.299,63 euros). A estes proxectos hai que sumar a reposición da sinalización horizontal nas principais estradas rurais do municipio, a reparación do chan do salón de plenos do Concello, a ampliación do alumeado público na Estación de Oroso, Alto de Vilanova e Vilalbarro, así como o cambio de pavimento do parque infantil do Carboeiro