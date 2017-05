Sigüeiro, en Oroso,  acollerá a xornada “A parentalidade positiva”, dirixida a familias con fillos menores de 3 anos

Oroso, 4 de maio do 2017 – O Concello de Oroso e a Mancomunidade de Ordes organizan a xornada “A parentalidade positiva” dirixida a familias con menores de idades comprendidas entre os 0 e os 3 anos.

A charla terá lugar este venres 5 de maio, de 19:00 a 21:00 horas, no centro cultural de Sigüeiro. A participación é totalmente de balde, se ben é preciso anotarse previamente no propio centro cultural ou no teléfono 981 690 903.

A charla será impartida por profesionais do Servizo de Atención Temperá da Mancomunidade de Ordes e xirará en torno a como educar aos fillos con firmeza e cariño. A xornada está organizada polo Concello de Oroso e a Mancomunidade de Ordes, coa colaboración da Consellería de Política Social e o Fondo Social Europeo.