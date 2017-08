Oroso abrirá una investigación sobre un caso de suplantación de identidade

Oroso, 24 de agosto do 2017 – O Concello de Oroso abrirá unha investigación ante un caso flagrante de suplantación de identidade nunha alegación presentada contra unha modificación de créditos aprobada polo Pleno Municipal.

A modificación de créditos foi aprobada o 18 de agosto polo pleno municipal e publicada onte no BOE. Tamén onte era presentada unha alegación no Rexistro Xeral da Xunta de Galicia en Santiago de Compostela, baixo o nome, apelidos e DNI dunha concelleira socialista do municipio ourensán de Vilamartín de Valdeorras.

O alcalde de Oroso, Manuel Mirás Franqueira, explica: “sorprendeunos o feito de que a alegación fose presentada por unha concelleira de Ourense e tamén que fose dun perfil tan baixo, polo que nos puxemos en contacto con ela e nos confirmou que ela non interpuxera alegación algunha pero que os datos recollidos no documento efectivamente son os seus”. O alcalde orosán considera que “estamos ante un caso flagrante de suplantación de identidade no que, independentemente das accións que poida tomar a persoa suplantada, dende o Concello de Oroso imos abrir unha investigación para ver de dar coa ou cos responsables”.

Mirás Franqueira indica que “é evidente que o único que se busca neste caso é entorpecer o normal funcionamento do Concello de Oroso e atrasar no posible a compra dun novo brazo para a roza para o noso tractor, o que claramente prexudica á nosa veciñanza”. Ademais, o feito de que a alegación fose presentada en Santiago e non en Oroso fai sospeitar que a persoa que o fixo sexa residente no municipio orosán e quixo así evitar ser identificada.

O primeiro que fará o Concello de Oroso será solicitar que un perito calígrafo examine a sinatura contida na alegación presentada. Non é a primeira vez que se produce un caso de suplantación de identidade no municipio. Hai un par de meses o propio alcalde tivo que denunciar ante Facebook a suplantación da súa identidade por parte dun perfil desta rede social que empregaba o nome de Manuel Mirás Franqueira e utilizaba as súas fotos de perfil e mesmo as familiares para facerse pasar polo alcalde orosán e criticar as actuacións levadas a cabo polo Concello.