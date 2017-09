A Orquestra da Universidade abre a convocatoria de admisións

Compostela, 2 de setembro do 2017 – Todos aqueles que toquen un instrumento orquestral teñen a posibilidade de formar parte da Orquestra da Universidade.

A presente convocatoria da Orquestra da Universidade está destinada a cubrir prazas naqueles instrumentos que despois das probas de admisión de setembro aínda poden admitir a integrantes, ten por propósito establecer as bases para o proceso de selección das mencionadas vacantes do Espazo de Cámara da USC.

Os seleccionados Instrumentistas poderán participar no grupo residente que ensaiará todos os martes lectivos do curso 2016-17 agás período de exames, de 21:30h a 23:30h na Igrexa da Universidade, ademais de ensaios extraordinarios que queden programados.

Para obter máis información sobre as modalidades de participación visitar a web da USC.

A convocatoria esta dirixida a participar na Orquestra da Universidade como:

1º) Instrumentistas da OUSC dos seguintes instrumentos:

Violín, viola, violonchelo, contrabaixo, frauta, óboe, clarinete, trompas, trombóns, trombón baixo, percusión e harpa.

Para lista de reserva:

Fagote, tuba, piano.

As especialidades para lista de reserva non están suxeitos a vacantes, aínda así poderase cubrir a presente convocatoria co fin de crear un banco de alumnos que poidan ser susceptibles de incorporación á programación da Orquestra segundo os programas.

2º) Posto de colaborador da organización, onde ao longo do curso desenvolverán un traballo de xestión e aprendizaxe dos elementos intervintes na área de xestión cultural.

En este proceso poden participar todos aqueles membros da Comunidade Universitaria da USC que toquen un instrumento dos mencionados, estudantes de música e calquera persoa que toque un instrumento

Quen pode participar

A admisión quedará supeditada á superación da audición prevista para tal efecto, terán preferencia os membros universitarios.

O posto de colaborador da organización está aberto a estudantes pertencentes da USC en calquera grao ou licenciatura pertencente preferiblemente en área de empresas (ADE), humanidades e/ou Audiovisuais, sen coñecementos musicais relacionados coa actividade da Orquestra do Espazo de Cámara. Para presentarse nesta última competencia deberán igualmente cubrir o presente formulario e sinalar esta opción. Quedarán excluídos aqueles aspirantes que non cumpran os requisitos

Inscricións

Para participar no proxecto orquestral no curso 2017-18 se realizará unha audición o vindeiro día 3 de outubro ás 21:00h na Igrexa da Universidade (praza de Mazarelos s/n). (A audición será sen piano acompañador)

Igualmente pódese participar deste proceso selectivo enviando un vídeo por calquera canle tipo WeTransfer, YouTube, Dropbox, etc. sinalando esta opción no presente formulario e enviando por mail a:

orquestra.universidade@usc.es indicando o nome e apelidos do solicitante.

Estas audicións están destinadas a coñecer, seleccionar e valorar a participación dos aspirantes dentro dos programas que a Orquestra realizará entre Setembro e Xullo do presente curso, así como programas asociados que poidan xurdir.

Duración da estadía na Orquestra da Universidade

Os participantes de instrumento como os postos de colaboradores pertencentes á USC poderán participar un máximo de 2 cursos: para aqueles estudantes da USC os créditos que se retribúen pola participación serán de libre elección ou optativas ECTS, estes créditos se repartirán do seguinte xeito: o primeiro curso completado con 4 créditos e o segundo con 2, poderase prorrogar a pertenza ao proxecto en seguintes convocatorias a criterio da Organización da OUSC e sen retribución de créditos.

A proba

Os participantes terán que Interpretar 2 obras ou movementos de libre elección e ler unha breve pasaxe a primeira vista. Os instrumentistas de corda terán que ser capaces de afinar o instrumento, cambiar de posición e tocar con spicatto. Pola súa banda os instrumentistas de vento terán que ter boa afinación na interpretación, coñecer as diferentes articulacións básicas; legato, picado, dobre picado, etc. e tocar na amplitude do instrumento.

No caso da percusión tan só terán que tocar pasaxes previamente seleccionadas.