Os orzamentos de Ames avanzan pero haberá que falar co rural

Ames, 19 de febreiro do 2017 – O equipo que negocia os orzamentos de Ames para 2017 emite un novo comunicado no que mostra os avances da negociación e o que queda por facer.

Cando chega ao seu fin o prazo que se deron para negociar o orzamento municipal para 2017 ambas partes constatan avances na maior parte das propostas que se puxeron sobre a mesa de negociación. En concreto chegouse a acordos sobre a introdución de partidas que permitan a posta en marcha dentro deste exercicio dunha ordenanza de renda social municipal e rescate social, tal e como plantexou Ames Novo desde o inicio do proceso.

As dúas partes negociadoras dos orzamentos de Anes acadaron tamén o acordo de incluír unha dotación económica específica para a elaboración en 2017 dun plan de orzamentos participativos que se irá poñendo en marcha de forma progresiva nos vindeiros exercicios.

Tamén se chegou a acordo noutro dos asuntos que Ames Novo levou á mesa de negociación, como é o de que se vincule a asistencia técnica que o Goberno tiña contemplado contratar para a supervisión da prestación do servizo do Ciclo Integral da Auga coa elaboración dos estudos preceptivos para o rescate da xestión municipal do servizo, dada a coincidencia entre ambas partes na necesidade desa remunicipalización.

Asemade as partes que negocian os orzamentos de Ames consideran adecuada a inclusión de partidas destinadas a obras de mellora da accesibilidade en diversos espazos públicos e á realización de obras de mellora reclamadas por ANPAS e outros colectivos, tanto nos centros educativos como no Milladoiro.

Queda, sen embargo, por acabar de resolver o asunto do reinvestimento nun plan específico para o rural da recadación adicional froito da aplicación do “catastrazo” nese ámbito. Ames Novo, que no seu día fixera unha proposta de destinar esa cantidade a un plano bianual, chegou ao compromiso de que aceptaría calquera acordo que o goberno establecese coas Asociacións de Veciños das parroquias rurais. No día de onte a Federación de AAVV do rural de Ames fixo chegar tanto ao Goberno como a Ames Novo unha serie de alegacións á proposta que o goberno municipal lles trasladara. Isto supón a posta en marcha dun proceso que permita pechar o acordo entre os colectivos rurais e o goberno. Este proceso porase en marcha de xeito inmediato, ratificando Ames Novo, pola súa parte, a disposición a ratificar o que nel se acorde. A tal fin prorrógase o prazo de negociación dos orzamentos de Ames para que se poida materializar ese acordo coa federación veciñal.