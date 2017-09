O cuarteto de clarinetes OuKlar mañá en Brión

Brión, 17 de setembro do 2017 – A Escola Municipal de Música Magariños do Concello de Brión inaugurará o curso 2017/2018 cun concerto a cargo do cuarteto de clarinetes OuKlar, formación creada por catro mozos clarinetistas de Ourense unidos pola súa etapa de formación académica e as súas ganas de facer música xuntos.

O concerto terá lugar mañá luns 18 de setembro, ás 20:00 horas, no auditorio do centro social polivalente de Brión. A entrada será libre e de balde.

O director da ESMU Magariños, Carlos Pintor, explica que “a formación musical OuKlar engloba experiencias en ámbitos moi variados, pasando pola participación en numerosas bandas de música populares e profesionais de toda Galicia, ata a música de cámara máis intima, orquestra sinfónica, dirección de bandas e música contemporánea”. Experiencias que achegan unha intención de abarcar moitos estilos diferentes e por outro lado, ser quen de transmitir e facer chegar ós oídos da xente, todas esas pinceladas de tan distinta procedencia e que tanto nos poden facer aproveitar.

OuKlar viaxarán en este concerto inaugural por diferentes estilos e épocas, xa que interpretarán obras de compositores tan dispares como Amilcare Poncchieli, Vittorio Monti ou Astor Piazzolla ata voltar á terra có clarinetista e compositor galego Simón Couceiro ou achegar música popular de distintos recunchos do mundo. O cuarteto de clarinetes OuKlar está composto por Olalla Rodríguez, David Lamas, Javier Losada e Celso Nieto, profesor titular da Escola Municipal de Música Magariños.

Curso académico

Pola súa parte, as ensinanzas musicais na Escola Municipal de Música Magariños comezarán o martes 19 de setembro e comprenden un total de 162 días lectivos, rematando o 15 de xuño de 2018. Este curso 2017/2018 conta cunha matrícula de máis de 230 alumnos en termos absolutos e por enriba de 900 matrículas nas distintas materias impartidas no centro. Ata o 31 de outubro, o centro admitirá por rigorosa orde de inscrición as solicitudes de matrícula nas especialidades que teñan prazas vacantes.

A Escola, creada no ano 2003 e inscrita no rexistro de Escolas de Música e Danza da Comunidade Autónoma de Galicia, ofrece na actualidade 20 instrumentos ademais doutras materias complementarias coma linguaxe musical, coros, combos, banda de música, ensambles de clarinetes e saxofóns, agrupación de percusión, banda de gaitas, harmonía, análise musical e música e movemento, entre outras. O Plan Educativo de Ensinanzas Musicais recolle unha formación aberta a todos os veciños de Brión independentemente da súa idade.